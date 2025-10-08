تشمل الاتفاقية مجتمعات ووحدات متنوعة من مجموعة روشن في مختلف مناطق المملكة

تتضمن الاتفاقية مزايا خاصة لمنسوبي أرامكو السعودية المؤهلين

الرياض، وقّعت مجموعة روشن، المطوّر العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون رائدة لبرنامج تملك المنازل مع أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، تهدف لتقديم عروض وبرامج مخصصة لمنسوبي أرامكو السعودية المؤهلين والراغبين في شراء وحدات سكنية في أحد مجتمعات روشن.

وتمثل هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين الشركتين. ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيحصل موظفو أرامكو السعودية على مزايا خاصة عند شراء الوحدات على الخارطة أو الوحدات قيد الإنشاء في معظم مجتمعات روشن المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى توفير خطط سداد خاصة تلبي احتياجاتهم.

وتعكس محفظة "مجموعة روشن"، التي تضم مجتمعاتها المتكاملة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والظهران، إلى جانب وجهاتها متعددة الاستخدامات مثل "واجهة روشن و"مرافي" ومشروعاتها النوعية الرياضية مثل "إستاد روشن" و"ملعب أرامكو"، التزامها الراسخ بالمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة وتطبيق مفاهيم الاستدامة في المملكة والإسهام في رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

