الرياض: شاركت "مجموعة روشن"، المطوّر العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض. والذي جمع القادة وصنّاع القرار والمستثمرين ومديري أبرز الشركات العالمية، بهدف بحث فرص الشراكات الاستراتيجية ورسم ملامح عصر جديد من التعاون المشترك.

ومن خلال مشاركتها في المنتدى، سلّطت "مجموعة روشن" الضوء على دورها في قيادة مسيرة التحول العمراني في المملكة عبر تطوير مشاريع متكاملة متعددة الاستخدام تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ما يخص رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030 وتحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد المحلي، وترسيخ معايير جديدة للتنمية الحضرية المستدامة، حيث تمتلك المجموعة محفظة عقارية تتجاوز 200 مليون متر مربع في مختلف أنحاء المملكة.

استعرضت المجموعة خلال المنتدى العديد من الفرص الاستثمارية ضمن مشاريعها، كما شكّل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الجهات الفاعلة في العديد من القطاعات في مجالات البناء والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية في قطاعات رئيسية مثل التجزئة والفنادق والضيافة والرعاية الصحية والتعليم و النقل الخدمات اللوجستية والرياضة والتقنية والترفيه. وتتضمن هذه المشاريع وجهات أيقونية مثل "مرافي" في شمال جدة و"استاد روشن" أحد ملاعب مدينة الرياض المستضيفة لمباريات كأس العالم 2034FIFA ، إلى جانب محفظة متنامية من المشاريع المتكاملة في المناطق الوسطى والغربية والشرقية من المملكة.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي المكلف لـ "مجموعة روشن"، الدكتور "خالد جوهر"، قائلاً: "نفخر بمشاركتنا في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي، واستعراض حجم مشاريع مجموعة روشن وتنوع الفرص الاستثمارية التي نقدمها في مختلف أنحاء المملكة، فمشاريعنا تعكس رؤية وطنية وتُحقق أثراً اقتصادياً مستداماً وتُسهم في تعزيز الشراكات العالمية، وتعزيز الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030. ويعد هذا المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي وتحقيق نمو مستدام".

وتُطوّر "مجموعة روشن" هذه المشاريع وفق نهج متكامل يضع الابتكار والاستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مقدّمة أولوياته، من خلال تصاميم تضم بنية تحتية متطورة ومعايير عالية للاستدامة وتصاميم تتمحور حول الإنسان. كما تعمل المجموعة على دمج البنية التحتية مع التقنيات الحديثة وتخطيط الأماكن العامة لتطوير مفهوم جديد من المجتمعات الحضرية المتكاملة، تراعي المتغيرات وتلبية احتياجات السكان بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.

وتلعب المجموعة أيضاً دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، فمن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات محلية وعالمية، تسهم المجموعة في توطين الصناعات والخدمات داخل المملكة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. كما تلتزم "مجموعة روشن" على دفع الابتكار في سلاسل الإمداد من خلال التعاون مع شركات كبرى في مجالات تقنيات العقارات وتصميم البنى التحتية وقطاعات واعدة أخرى.

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