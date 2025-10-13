التقى معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المالية والإدارية لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، السيد هشام الريّس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جي إف إتش المالية، حيث قام بتقديم دعم المجموعة للبرنامج ضمن الفئة البلاتينية لرعاة البرنامج.

وأشاد معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بدور الجهات الراعية للبرنامج، وإسهامها من خلال ما تقدمه من دعم ورعاية مستمرة في تعزيز مخرجات البرنامج وتحقيق أهدافه الرامية إلى توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء الوطن من الطلبة المتفوقين وإعدادهم على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل ليصبحوا شركاء فاعلين في مسيرة التقدم والازدهار.

من جانبه، أشاد السيد هشام الريّس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جي إف إتش المالية، برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرصه المتواصل على دعم البرامج التعليمية والتدريبية بالمملكة، التي تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات الشباب البحريني، مشيراً إلى أن دعم المجموعة للبرنامج بصفتها الراعي "البلاتيني"، يأتي التزاماً منها بالاستثمار في التعليم وتنمية الثروة البشرية، كونها حجر الذي يرتكز عليه بناء مستقل واعد ومزدهر للمملكة.

-انتهى-

