دبي، الامارات العربية المتحدة، سجّلت مجموعة "تومورو وورلد" إنجازاً جديداً ضمن قطاع العقارات المزدهر في دبي، حيث نظّمت أمسية حصرية جمعت نخبة من الوسطاء العقاريين، استعرضت خلالها أبرز مشاريعها الرائدة المتمثلة في برج "تومورو كوميرشال" ومشروع "تومورو 166".

وقد شكّل هذا العرض التفاعلي محطة بارزة في مسيرة الشركة، إذ جسّد رؤيتها الطموحة في رسم ملامح أفق دبي المستقبلي، وسلّط الضوء على نجاحها اللافت في مجال المبيعات؛ حيث تم بيع 75% من وحدات برج "تومورو كوميرشال"، بينما بلغ مشروع "تومورو 166" نسبة 50% من المبيعات خلال فترة قياسية.

وقد أُتيحت للضيوف فرصة الاطلاع عن كثب على نماذج تفصيلية وعروض تقديمية لكلا المشروعين، مما وفّر لهم رؤية معمّقة لتصاميم المشروعَين، ومرافقهما، والمواقع الاستراتيجية التي تميّزهما في سوق دبي العقاري.

ولم يكن الحدث مجرد استعراضاً للأرقام، بل شكّل منصة تفاعلية جمعت الوسطاء العقاريين بقيادة مجموعة "تومورو وورلد"، حيث قام الجميع بتبادل الرؤى ومناقشة فرص التعاون، مؤكدين دورهم كشركاء موثوقين في ربط المستثمرين العالميين بأكثر الفرص العقارية حيويةً في دبي. وقد ازدانت الأمسية بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد/ شو ما وعائلته، والسيد/ بول سو، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية، والسيد/ يوان، مدير العمليات، في تأكيد واضح على أهمية الحدث ودوره في ترسيخ الرؤية التشاركية للمجموعة نحو مستقبل القطاع العقاري في دبي.

ويعمل برج "تومورو كوميرشال" على تشكيل المشهد التجاري من خلال مساحات مكتبية فاخرة، ووحدات تجزئة، ومرافق متكاملة تهدف إلى جذب المستأجرين والمستثمرين المميزين. في المقابل، يضع مشروع "تومورو 166" معياراً جديداً للسكن العصري، حيث يقدّم شققاً مصممة بعناية، ومناطق مجتمعية منسّقة، ومساحات خضراء تجمع بين الفخامة الحديثة ومقومات الحياة العصرية.

تجسّد هذه المشاريع معاً فلسفة "تومورو وورلد" في تقديم تطويرات عقارية قائمة على التصميم، وجاهزة للاستثمار، ترتقي بأفق المدينة وبجودة الحياة اليومية.

وقد صرّح السيد شو ما، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تومورو وورلد"، قائلاً:

"في تومورو وورلد، لا نقتصر على إنشاء مشاريع بارزة للحاضر، بل نصمّم أسساً لنمط الحياة والعمل والازدهار في دبي مستقبلاً. وتعكس هذه المشاريع التزامنا بالابتكار والجودة وبناء مجتمعات نابضة بالحياة. وإن الوسطاء العقاريين شركاء أساسيون في هذه المسيرة، وهذه الأمسية تحتفي بدورهم في صياغة مستقبل دبي معنا."

