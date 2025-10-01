عبدالله التويجري: بوبيان يواصل بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال

بدرية الحميضي: استثمار يؤكد حرص بوبيان كابيتال على الاستثمار في المشاريع الناشئة الواعدة

عبدالرحمن الدعيج: شراكة تُسهم في بناء نظام اقتصادي متكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة

عبدالعزيز الحوقل: تعاون يفتح آفاقًا جديدة أمام المبادرين عبر تبادل الخبرات

في إطار استراتيجيتها للتوسع وتعزيز استثماراتها في قطاعات واعدة، أعلنت مجموعة بوبيان، ممثلة في "بنك بوبيان" و"شركة بوبيان كابيتال" – شركة الاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان – عن توصل البنك إلى اتفاق نهائي للشراكة مع شركة "هولستك للاستشارات"‘ إلى جانب اتفاق مبدئي للاستثمارعبر بوبيان كابيتال، مشروطا بالحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية المعنية.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال لقاء حضره الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال بدرية الحميضي، إلى جانب المؤسسين التنفيذيين لشركة هولستك عبد الرحمن الدعيج وعبد العزيز الحوقل، وعدد من القيادات التنفيذية من مجموعة بوبيان وممثلي الأطراف المشاركة.

ويمثل هذا الاستثمار جزءًا من التوجه الاستراتيجي لمجموعة بوبيان نحو دعم الشركات الوطنية الواعدة في مجالات الاستشارات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ويسهم في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

رؤية استراتيجية تدعم ريادة الأعمال

وخلال اللقاء، أكد التويجري أن شراكة مجموعة بوبيان مع شركة "هولستك للاستشارات" يأتي امتدادًا لاستراتيجيتها التوسعية التي انطلقت خلال السنوات الماضية عبر شراكات نوعية مع شركات ناشئة وكيانات مبتكرة، موضحًا أن هذه الخطوات تعكس وضوح رؤية المجموعة في تنويع استثماراتها وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه الخطوة تجمع بين البُعد الاستثماري والبعد الاستراتيجي، ليعكس التزام المجموعة بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، قائلًا "ما يميز هذه الفئة من الشركات هو قدرتها على الابتكار وخلق فرص جديدة، ومن خلالها تضع مجموعة بوبيان خبراتها وإمكاناتها في خدمة هذا القطاع الحيوي الذي يشكل مستقبل الاقتصاد الكويتي."

وأوضح التويجري أن بنك بوبيان، ومن خلال هذه الشراكة، يسعى إلى تطوير مستوى الخدمات والحلول الموجهة لرواد الأعمال والمبادرين، عبر خلق منظومة متكاملة تشمل الخبرات الاستشارية وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة التي تُسهم في تمكينهم وتوفير بيئة داعمة لتطوير أعمالهم بصورة مبتكرة، وتعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع في السوق الكويتي.

وأشار التويجري إلى أن شراكة بين بنك بوبيان و هولستك يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مشيرًا إلى أن هولستك استطاعت خلال فترة وجيزة أن ترسخ مكانتها كشريك استشاري موثوق لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال من خلال خدمات متكاملة تشمل الاستشارات المالية والإدارية وإدارة المخاطر وتطوير النماذج التشغيلية.

واختتم التويجري تصريحه بالتأكيد على أن مجموعة بوبيان ستواصل استراتيجيتها في اقتناص فرص استثمارية مدروسة مع شركات وطنية ناشئة تملك مقومات النجاح والتوسع، موضحًا أن هذه الاستثمارات تمثل التزامًا طويل الأمد بدعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين جيل جديد من الشباب الكويتي من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والإقليمي.

استثمار يعزز ثقافة الابتكار

في سياق متصل، قالت الحميضي إن الاستثمار في شركة "هولستك للاستشارات" يمثل ترسيخًا لرؤية بوبيان كابيتال نحو الاستثمار والريادة المحورية في دعم الشركات الناشئة واحتضان المبادرين، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام المجموعة بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الكويتي وتحويل أفكارهم الواعدة إلى مشاريع ناجحة تسهم في بناء اقتصاد نوعي ومستدام.

وأضافت أن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تمثل اليوم ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وأن دعم هذه الفئة عبر توفير استثمارات نوعية وخدمات استشارية متكاملة من شأنه أن يتيح لها آفاقًا جديدة، ويُمكّنها من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت أن بوبيان كابيتال عززت خلال السنوات الماضية محفظتها الاستثمارية بعدد من الاستثمارات الاستراتيجية، ويأتي الاستثمار مع هولستك اليوم ليكمل هذه المسيرة ويضيف بعدًا جديدًا في مجال الاستشارات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال. وأشارت إلى أن التوجهات الاستثمارية الحالية قائمة على الاستثمار في دعم الشركات الناشئة لما لها من تأثير واضح على ديناميكيات العمل والتمويل ودعم مسارات الابتكار والتوسع في السوق.

وأكدت الحميضي أن استثمار بوبيان كابيتال في "هولستك" يمثل نقلة نوعية في مشهد الاستشارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، لاسيما مع تكامل الخبرات بين الطرفين في الاستثمار والخدمات الاستشارية.

وقالت "نحن واثقون أن هذا الاستثمار ليس مجرد إضافة إلى محفظتنا الاستثمارية، بل خطوة تعكس رؤيتنا لدعم الابتكار وتوسيع نطاق منظومة ريادة الأعمال، بما يتيح آفاقًا جديدة أمام الشباب الكويتي، ويمكّنهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي."

نظام اقتصادي متكامل

من ناحيته، أعرب المؤسس والشريك التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة هولستك، عبد الرحمن فهد الدعيج، عن اعتزازه بهذه الشراكة مع مجموعة بوبيان، موضحًا أن الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة نحو التوسع وتعزيز مكانتها في السوق المحلي والإقليمي.

وأضاف "شراكتنا مع مجموعة بوبيان تتيح لنا فرصة فريدة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لهم أدوات استشارية ومالية متطورة تسهم في رفع كفاءتهم التشغيلية وتطوير أدائهم، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذا التعاون يرسخ التزام هولستك بتقديم حلول شمولية تغطي كافة احتياجات المبادرين، بدءًا من دراسات الجدوى وإدارة المخاطر وصولاً إلى الاستشارات المالية والإدارية، وهو ما يمنح رواد الأعمال قدرة أكبر على المنافسة والنمو المستدام.

وفي السياق ذاته، أكد المؤسس والشريك التنفيذي لقطاع العمليات في هولستك، عبد العزيز أحمد الحوقل، أن الشراكة مع "مجموعة بوبيان" تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون عبر تبادل الخبرات والإمكانات بين قطاعي الاستشارات والاستثمار.

وأوضح "من خلال هذا التكامل سنتمكن من تطوير منتجات وخدمات جديدة تدعم رواد الأعمال، وتفتح أمام المبادرين الكويتيين فرصًا أوسع للاندماج في الاقتصاد العالمي."

تمتلك مجموعة بوبيان قاعدة متكاملة من الحلول الاستثمارية والرقمية التي تدعم وتُمكن رواد الأعمال من تحقيق تطلعاتهم المالية المستقبلية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لإطلاق طاقات الشباب الكويتي من المبادرين وتعزيز حضورهم في سوق العمل المحلي والإقليمي. كما تتبنى المجموعة استراتيجية طويلة الأجل ترتكز على بناء علاقات راسخة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات واستثمارات ناجحة، لتُشكل مظلة شاملة لريادة الأعمال وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

تمثل شركة هولستك للاستشارات قصة نجاح انبثقت من القطاع المصرفي لدعم احتياجات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق.

تم تأسيس شركة هولستك من قبل شريكين كويتين متخصصين في إدارة المخاطر، عملا لمدة عشر سنوات تقريبًا في القطاع البنكي وقد ساعدتهم الخبرة المصرفية في اكتساب الأدوات اللازمة للبدء في شركة خاصة متخصصة في خدمات شمولية واستشارية وإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتساعدها على تقليل المخاطر وتحسين الأداء بشكل عام بما يتماشى مع تطور سوق العمل وتجنب أي تأثيرات سوقية مستقبلية.

ونجحت هولستك خلال فترة قصيرة في تقديم نماذج أعمال مبتكرة وخدمات استشارية عالية الكفاءة ساهمت في رفع كفاءة الشركات الناشئة وتحسين أدائها، وهو ما أهلها للفوز بجائزة "الشركة الاستشارية الأسرع نموًا" لعام 2022 من Global Business Outlook.

تُعد هذه الشراكة إضافة نوعية لقطاع الاستشارات والاستثمارات في الكويت، كونها تجمع بين ريادة مجموعة بوبيان وخدمات هولستك المتخصصة في دعم المبادرين. ويهدف هذا التعاون إلى خلق قيمة مضافة تعزز من كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر حلولًا متكاملة تسهم في تطوير بيئة لأعمال ورفع مساهمتها في مسارات الابتكار وريادة الأعمال.

