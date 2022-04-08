المجموعة افتتحت محطتي الخدمة الواقعتين في مواقع استراتيجية بمنطقتي الرمثاء والصجعة بهدف تلبية الطلب المتنامي من السكان والقطاع الصناعي في الإمارة على خدمات التزود بالوقود وخدمات المركبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في إمارة الشارقة في منطقتي الرمثاء والصجعة، في خطوة تأتي تماشياً مع مساعي المجموعة لتعزيز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في الإمارة.

وتهدف محطة الخدمة الجديدة التي افتتحتها المجموعة في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة الرمثاء إلى تلبية احتياجات السكان والسائقين في المناطق المجاورة ومن زوار مركز واسط للأراضي الرطبة. أما محطة الخدمة الجديدة في منطقة الصجعة والممتدة على مساحة 45 ألف قدم مربع فهي تسهم بتوفير خدمات التزود بالوقود لنحو 150 ألف نسمة و1000 شركة عاملة في المنطقة الصناعية.

تضم المحطتين ساحة للتزوّد بالوقود فيها 6 مضخات وقود مؤتمتة، وهي مزوّدة بـخمسة خزانات سعة 15 ألف غالون، إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية، بالإضافة الى متجر "زووم" واسع؛ ومنفذاً مستقلاً للطعام مع خدمة الطلب من السيارة؛ ومرافق "أوتوبرو" تضم أربع حارات لكل من غسيل المركبات اليدوي والأوتوماتيكي والخدمات الأخرى مثل تغيير البطاريات والإطارات وتغيير زيت المحرك.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يأتي توسيع حضورنا في إمارة الشارقة ليسهم بدور محوري في تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات سكان الإمارة وزوارها من خدمات التزود بالوقود، وتماشياً مع أهدافنا بتقديم حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة عالمية المستوى. وبافتتاح هاتين المحطتين الجديدتين، يرتفع عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارة إلى 15 محطة، ونتطلع قدماً لافتتاح المزيد من المحطات في غضون الأشهر القادمة."

شُيّدت المحطتان وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة وتنسجم مع معايير الأبنية الخضراء الصادرة عن بلدية مدينة الشارقة.

وبافتتاح المحطتين الجديدتين، يرتفع عدد محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك في إمارة الشارقة إلى 15 محطة و165 محطة خدمة موزّعة على أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تدعم خطط المجموعة الرامية إلى افتتاح 186 محطة خدمة بحلول نهاية عام 2022.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com