دبي: أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن شراكة استراتيجية مع "دو"، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والحلول الرقمية، لدمج أجهزة تشفير الشبكات" KATIM Gateway " ضمن البنية التحتية الوطنية للاتصالات، بما يضمن حماية تدفق البيانات للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء الدولة، ويدعم التوافق المستقبلي مع مصرف الإمارات المركزي.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، تصبح شركة "كاتم"، المتخصصة في الاتصالات الآمنة ضمن مجموعة "ايدج"، مزوداً وحيداً وحصرياً لأجهزة تشفير الشبكات في هذه المبادرة الوطنية، مما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الأمن السيبراني السيادي والمرونة الرقمية.

وقّع الاتفاقية كل من، حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو.

من جهته، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تُمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تأمين القطاع المالي بدولة الإمارات عبر تقنيات تشفير سيادية تم تطويرها وتجري إدارتها بالكامل داخل الدولة. ومن خلال تعاوننا المشترك مع شركة " دو" ، سنعمل على إنشاء بنية تشفير موحدة وموثوقة تحمي تدفقات البيانات الوطنية، وتعزز الثقة في اقتصادنا الرقمي، تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في تحقيق المرونة والاستقلال التكنولوجي في بيئة سيبرانية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم".

وسيتم نشر أنظمة التشفير عالية الموثوقية " KATIM GATEWAY " عبر مسارات البيانات المالية الحساسة التي تمر عبر شبكة "دو"، بما يخدم المؤسسات العاملة ضمن الإطار التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي. وسيسهم ذلك في ضمان الحماية الشاملة للبيانات أثناء نقلها، وتعزيز سلامة الاتصالات بين المصارف، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة والمخاطر الناشئة في عصر الحوسبة الكمية.

ومن جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو: "تلتزم "دو" بتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة تمكّن القطاعات الحيوية في دولة الإمارات من العمل بكل ثقة. ومن خلال دمج تقنية التشفير السيادية من قبل "كاتم" في شبكتنا الأساسية، سنعزز الوضع الأمني لبنيتنا التحتيةن كما سنرفع مستوى الحماية في تدفق البيانات الحساسة. وتدعم هذه الشراكة بشكل مباشر رؤية دولة الإمارات عبر تمكين اقتصادنا القائم على قاعدة البيانات من العمل ضمن بنية تحتية محلية آمنة، تُلبي المتطلبات الحكومية الحيوية المتعلقة بسيادة البيانات".

وتعد " KATIM Gateway " تقنية تشفير شبكية سيادية مقاومة لتقنيات ما بعد الكم، وقد تم تطويرها وتصنيعها في دولة الإمارات بهدف تأمين تدفقات البيانات عالية النطاق الترددي بين الشبكات الأساسية ومراكز البيانات والعمليات الحساسة. وسيسهم دمجها ضمن البنية التحتية المتطورة لشركة "دو" في توفير خدمات تشفير مركزية قابلة للتوسع للمؤسسات المالية التي تعمل تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي.

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

