أبوظبي: أصبحت "هورايزن"، أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة ايدج، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أول مركز خدمة معتمد للعملاء في المنطقة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والدعم لمحركات رولز رويس من طراز " M250 "و" RR300". ويتيح هذا المركز المعتمد إمكانية إنجاز العمل في وقت قياسي، وتعزيز قدرات الخدمة، وتقديم خدمات عالية الجودة معتمدة من رولز رويس في مرافق هورايزن بمدينة العين. ويمثل هذا الإنجاز إسهامًا هامًا في تطوير القدرات الإقليمية والوطنية في قطاع الطيران، مع تعزيز المحتوى المحلي.

ويسهم حصول "هورايزن" على اعتماد رولز رويس في تمييزها عن جميع مزودي الخدمات الآخرين، إذ يضمن ذلك على استيفاء الأكاديمية للمتطلبات الصارمة وأعلى معايير الجودة، مما يضمن الكفاءة والموثوقية كمزود رائد نسبة إلى الأداء المتميز من خلال خدمات استثنائية، مما يعزز مكانة "هورايزن" كمزود معتمد ورائد للدعم والتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930; +971 55 358 4520

#بياناتشركات

- انتهى -