توقيع خطاب نوايا خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنغولا على رأس وفد رفيع المستوى

بيكن رد، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة في حلول الأمن الوطني، ستقدم برنامجاً متطوراً متعدد السنوات لوزارة الداخلية الأنغولية.

أبوظبي: أعلنت مجموعة ايدج أنها في المراحل النهائية من إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية في جمهورية أنغولا لتطبيق برنامج شامل لأمن الحدود، والذي ستنفذه شركتها بيكن رد.

وقّع خطاب النوايا عمر الزعابي، رئيس قطاع ايدج التجارية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، إلى أنغولا، ما يُمثّل علامة فارقة في العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يُؤكد هذا البرنامج المهم على الاستراتيجية الأساسية لمجموعة ايدج في تقديم حلول دفاعية وأمنية متطورة، تم تصنيعها في دولة الإمارات، للشركاء الدوليين. وتمتاز أنغولا بكونها دولة طموحة ذات رؤية واضحة لتحديث هيكل أمنها الوطني، مما يجعلها شريكًا مثاليًا في تشكيل مستقبل مراقبة الحدود. وباعتبارها واحدة من أهم المبادرات التي تقودها دولة الإمارات، فإنها تبرز قوة قاعدتنا الصناعية الدفاعية وتُظهر دورنا في دعم الحكومات في بناء قدرات أمنية وطنية طويلة الأمد وجاهزة للمستقبل".

وسيتيح البرنامج تطوير القدرات بعيدة المدى من خلال توفير أنظمة قيادة وتحكم حديثة وتدريب خاص بالمهام لتعزيز الوعي بالموقف والجاهزية التشغيلية والاستجابة السريعة في النقاط الحدودية الحرجة. وسيمثل هذا المشروع أحد أهم البرامج الأمنية التي تقودها دولة الإمارات على الصعيد الدولي، ما يُظهر قدرة ايدج الصلبة على تقديم حلول تُلبي أولويات الأمن الوطني المعقدة.

وتعمل هيكلية ايدج لأمن الحدود على دمج التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطائرات المراقبة بدون طيار، والاتصالات الآمنة، وإدارة البيانات الضخمة مع أنظمة الدفاع التقليدية والأمن المادي متعدد الطبقات. كما يهدف تقديم كل حل خصيصاً ليناسب المتطلبات التشغيلية المحددة للعميل، إلى جانب التغلب على تعقيدات التضاريس الوعرة، وبيئات التهديدات المختلفة، حيث يُوفر أنظمة معيارية قابلة للتشغيل البيني تضمن وعيًا معززًا بالموقف ومزود بتقنية الاستجابة السريعة عبر مناطق جغرافية متنوعة.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب صفقة بقيمة مليار يورو تعاقدت بموجبها شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة ايدج، لبناء طرادات من طراز" BR71 MKII " لصالح البحرية الأنغولية.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التكنولوجيا والابتكار، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

