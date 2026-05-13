تسارع الطلب على المنتجات الطازجة في المنطقة يفتح فرصًا تجارية بأكثر من 27 مليار دولار

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة"ان ار تي سي" القابضة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة دافا الزراعية السعودية لتعزيز التعاون الزراعي في المنطقة، وتجارة المنتجات الطازجة المستدامة، ومبادرات الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم كبار المسؤولين من الجانبين. ومثّل الإدارة العليا لشركة دافا الزراعية، بمن فيهم فيصل البتال، الرئيس التنفيذي، ووسام عبد الصمد، نائب الرئيس التنفيذي، كل من محمد كفافي، مدير التصدير، وأسامة ناصر، رئيس قسم العلاقات العامة.

وبموجب الاتفاقية، سيستكشف الجانبان سبل التعاون في مجالات توريد المنتجات الطازجة، والتجارة الزراعية، وتحسين سلسلة التوريد، ومبادرات الاستدامة، والمشاريع المستقبلية لتطوير الأغذية الزراعية.

وتأتي الشراكة في وقت حاسم بالنسبة لقطاع الأغذية الزراعية في المنطقة، حيث يتسارع الطلب على المنتجات الطازجة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يفتح فرصًا تجارية يُقدر حجمها بأكثر من 27 مليار دولار.

يشار بأن مجموعة "ان ار تي سي" القابضة تواصل تعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية الزراعية المتكاملة في المنطقة، حيث تدير واحدة من أكبر شبكات توريد المنتجات الطازجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتعامل المجموعة مع حوالي مليون طن من المنتجات الطازجة سنويًا من خلال شبكة توريد عالمية تضم 55 شريكًا تجاريًا، مدعومة بأكثر من 500 مركبة مبردة، وقوة عاملة تزيد عن 1000 موظف، وعمليات تصدير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية.

وبفضل تواجدها في السوق الذي يمتد لأكثر من خمسة عقود، نجحت مجموعة "ان ار تي سي" القابضة في بناء منظومة متكاملة تشمل التوريد، والزراعة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية الخاصة بسلسلة التبريد، والتوزيع، والبيع بالتجزئة، وقطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي وتجارة الجملة، والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط. وتسهم الإمكانات الإقليمية الاستثنائية لـ "ان ار تي سي" في مجال التوريد، وبنيتها التحتية المتطورة لسلسلة التبريد، وإنجازاتها المميزة في مجال التصدير، في ترسيخ مكانتها كعامل تمكين رئيسي في كفاءة توزيع الأغذية وتعزيز مرونة سلسلة التوريد في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد شركة دافا الزراعية، التي يقع مقرها الرئيسي في محافظة الخرج في المملكة العربية السعودية، من أبرز وأكبر الاستثمارات الزراعية المتطورة في المملكة، ومن بين أكبر مشاريع البيوت الزجاجية في منطقة الشرق الأوسط. وتدير الشركة حاليًا 107 هكتارات من البيوت الزجاجية المائية عالية التقنية، التي تنتج ما يقارب 170 طنًا من الخضراوات عالية الجودة يوميًا، بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل والخس إضافة إلى مجموعة واسعة من الأعشاب.

ومن خلال الاستفادة من الزراعة المتطورة في بيئات مُتحكّم بها وتقنيات البيوت الزجاجية الهولندية، تحقق دافا وفورات في المياه تصل إلى 80% مقارنة بالزراعة التقليدية، مع توفير إنتاج خالٍ من المبيدات على مدار العام، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات الاستدامة لرؤية السعودية 2030. وتستند عمليات الشركة إلى معايير إنتاج حاصلة على شهادة GlobalG.A.P.، مع التركيز على سلامة الغذاء والاستدامة والابتكار الزراعي.

وفي إطار خطة التوسع طويلة الأمد، تخطط شركة دافا لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 250 طنًا يوميًا بحلول 2028، وإلى 1000 طن يوميًا بحلول 2030، مدعومة بـ 350 هكتارًا من البيوت الزجاحية المائية و2000 هكتار من الأراضي الزراعية المكشوفة. وسيضم مشروع دافا الرائد الذي يقع في مدينة الطائف، وهو مركز زراعي متكامل يمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، 1000 هكتار من العمليات الزراعية المتطورة، ومحطة للطاقة الشمسية على مساحة قدرها 65 هكتارًا، وبرنامجًا واسع النطاق لزراعة مليون شجرة.

وتساهم شركة دافا حاليًا بنحو 13.8% من إنتاج البيوت الزجاجية في السعودية، وأصبحت أول مُصدر سعودي للمنتجات الطازجة إلى أوروبا في عام 2024، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة إقليميًا في مجال الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء عالي الجودة.

وتعليقًا على اتفاقية الشراكة، قال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي" القابضة: "تعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء تحالفات زراعية إقليمية متينة تسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ودعم النمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع استمرار ارتفاع الطلب الإقليمي على المنتجات الطازجة، ستسهم هذه الشراكات الاستراتيجية بدور هام في تعزيز شبكات توزيع الأغذية المتكاملة، ودعم الاستدامة الزراعية على المدى الطويل".

من جانبه، قال فيصل البتال، الرئيس التنفيذي لشركة دافا الزراعية: "يفتح هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة "ان ار تي سي" القابضة آفاقًا جديدة للتعاون الزراعي، وتبادل المعرفة، وتطوير الأسواق الإقليمية على المدى الطويل. نسعى معًا إلى دعم أنظمة إنتاج غذائي أكثر مرونة واستدامة في أنحاء المنطقة".

جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة بين مجموعة "ان ار تي سي" القابضة وشركة دافا الزراعية تعكس الأهمية المتزايدة للتعاون في منظومة الأغذية الزراعية المتطورة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يدعم التوريد المستدام، والابتكار، والبنية التحتية الزراعية المرنة في ظل ارتفاع الطلب الإقليمي والتغير في أولويات الأمن الغذائي.

نبذة عن مجموعة "ان ار تي سي"

تأسست مجموعة "ان ار تي سي" (شركة نصار الرفاعي التجارية) عام 1973، وهي من أبرز مستوردي وموزعي ومصنعي الفواكه والخضراوات الطازجة في المنطقة، وتشتمل عملياتها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. تعتمد المجموعة على منظومة متكاملة في توفير المنتجات الطازجة، وتشرف على عمليات التوريد والزراعة، ومعالجة وتغليف المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتوزيع والتوصيل إلى المستهلكين في العديد من الأسواق.

تشمل محفظة مجموعة "ان ار تي سي" كل من؛ ان ار تي سي" (توزيع في الإمارات والسعودية)، وميراك (إنتاج وتعبئة وتجهيز المواد الغذائية في الإمارات)، محصول، تازا، ومزارع الهاشمية - مصر (استحواذ استراتيجي على أراضٍ زراعية لتعزيز الإمداد الأولي للمنتجات)، و"رايب أورجانيك" العلامة التجارية المحلية التي استحوذت عليها المجموعة حديثًا، وتندرج تحت مظلة تجارة التجزئة العضوية والصحية.)

بفضل توريدها منتجات من أكثر من 50 مصدرًا على مستوى العالم، وبنيتها التحتية المتطورة لسلسلة التوريد، وحضورها القوي في قنوات البيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي، والقطاع الحكومي، والتجارة الإلكترونية، تلعب مجموعة "ان ار تي سي" دورًا رئيسيًا في دعم الزراعة المحلية، وتعزيز تنوع واستدامة الغذاء في المنطقة، ودعم استراتيجية شركة غذاء القابضة والشركة العالمية القابضة على نطاق أوسع، والذي يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة دافا الزراعية

