أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "مجموعة المعارف" عن تعاونها مع المعهد المعتمد الدولي للنقل واللوجستيات، بهدف توسيع فرص الوصول إلى برامج التعليم المهني المعترف بها دولياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء كوادر متخصصة في العمليات ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز مرونة وكفاءة منظومات سلسلة التوريد. وتنسجم هذه الخطوة مع جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والابتكار في مجالات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

ويجمع هذا التعاون بين خبرة "مجموعة المعارف" الإقليمية في مجال التعليم والتطوير، والإطار التعليمي العالمي للمعهد، الذي يقدم مؤهلات معترف بها دولياً. وتتوفر برامج المعهد بمرونة عالية، تشمل البرامج الدراسية التقليدية، والتعلم عن بعد، والتعليم الإلكتروني، لتلبية احتياجات المهنيين في جميع مراحل مسيرتهم العملية.

وقال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المعارف": "أصبح تطوير القدرات المهنية في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد ضرورة أساسية لمواكبة المتغيرات التشغيلية المتسارعة. وتمكننا تعاوننا مع المعهد المعتمد الدولي للنقل واللوجستيات من توفير مسارات تعليمية معترف بها عالمياً تدعم تطوير المهارات وتعزز كفاءة المؤسسات في هذا القطاع الحيوي".

وتوفر البرامج فرصاً مهمة للأفراد المبتدئين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، كما تدعم المهنيين الراغبين في صقل مهارات القيادة وتطوير قدراتهم التشغيلية.

بدورها، قالت روث فرانسيس، مديرة التعليم والعضوية في المعهد المعتمد الدولي للنقل واللوجستيات: "يلعب التعليم المهني دوراً أساسياً في رفع كفاءة كوادر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والنقل على المستوى العالمي. ومن خلال تعاوننا مع "مجموعة المعارف"، نتمكن من تقديم برامج تعليمية معترف بها دولياً، تساعد الأفراد والمؤسسات على التكيف مع متطلبات القطاع المتغيرة على نحو مستمر".

وتتميز "مجموعة المعارف" بخبرة واسعة في مجال التعليم وتطوير الكوادر، حيث ساعدت عشرات آلاف المهنيين على اكتساب مهارات ومعارف متقدمة. وعلى مدى أكثر من 20 عاماً، قدمت المجموعة برامج تعليمية مدعومة بالأبحاث وحلول تطوير مواهب مخصصة لمختلف القطاعات. ومن خلال انتشارها الإقليمي، ستتيح "مجموعة المعارف" للمحترفين الجدد وذوي الخبرة الوصول بسهولة إلى مؤهلات المعهد المعتمد الدولي للنقل واللوجستيات، مما يعزز قدراتهم العملية ويعدّهم لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة بكفاءة وثقة.

نبذة عن مجموعة المعارف

تُعدّ مجموعة المعارف شركة إقليمية متخصصة في التعلم والتطوير والاستشارات، بناءً على الأبحاث، وتركّز على تمكين التحول المؤسسي. وبخبرة غنية اكتسبتها على مدار أكثر من عقدين من الزمن، كانت المجموعة في طليعة الجهات التي تقدّم حلولاً عملية قائمة على الرؤى الدقيقة، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وعبر منهجيتها الاستشارية، تتعاون مجموعة المعارف مع المؤسسات لتصميم وتقديم حلول مخصصة في مجالات التعلم والتطوير، وإدارة المواهب، والاستشارات، بما يسهم في تحقيق أثر قابل للقياس. وتتماشى كل شراكة مع أولوياتها الاستراتيجية، لضمان معالجة التحديات الفعلية للأعمال بشكل دقيق وملائم.

وبدعم من شبكة عالمية من الخبراء، تجمع مجموعة المعارف بين البحث والمعلومات والرؤى المخصصة للقطاعات والخبرة العملية لتطوير مبادرات عالية التأثير تعزز الأداء، وتصقل القدرات، وتدعم النمو على المدى الطويل.

أبرز الأرقام:

+250 عضو هيئة تدريب داخلي

400 من قادة الفكر العالميين

600 شريك خبير حول العالم

تأسست عام 2006

+6 ملايين ساعة تدريب مُقدَّمة

+160,000 متخصص تم تدريبهم

17 قطاعاً تم خدمتها

19 دولة تم الوصول إليها

للمزيد من المعلومات حول مجموعة المعارف يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.kgc.com

