أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع قسم المشاريع والخدمات الهندسية في مجموعة المسعود اتفاقية وكالة حصرية مع شركة "ديب إنترناشيونال"، المزود الرائد لحلول وتقنيات ضغط ومعالجة الغاز. وتنص الاتفاقية على أن تكون "المسعود" الوكيل الحصري والوحيد لمنتجات "ديب إنترناشيونال"، ومشاريع التصميم والبناء والتشغيل والصيانة (DBOM) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتمتع "ديب إنترناشونال" بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال تقديم حلول معيارية سريعة ومرنة لقطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويضمن نهجهم المبتكر، المدعوم بمجموعة من ضواغط الغاز بقوة تزيد عن 130,000 حصان، حلولاً آمنة وموثوقة ومعززة بأداء فائق لتلبية احتياجات السوق الديناميكية.

وقال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي بمجموعة المسعود: "يلتزم القطاع الصناعي في مجموعة المسعود بتقديم أفضل الحلول عبر قطاع الطاقة. ونأمل أن يساهم تعاوننا مع "ديب إنترناشيونال" في تعزيز كفاءتنا التشغيلية ودعم مسيرتنا نحو التحول المستدام في مجال الطاقة على مستوى المنطقة، بفضل ريادتها وخبرتها الواسعة في هذا القطاع."

من جانبه، قال كريس ماكميلان، نائب الرئيس في شركة ديب إنترناشيونال: "تعد الشراكة مع مجموعة المسعود بمثابة إنجاز محوري لشركة ديب إنترناشيونال. ويتماشى فهمهم لأسواق المنطقة والتزامهم بالتميز مع مهمتنا المتمثلة في توفير مرافق آمنة وموثوقة لمعالجة الغاز تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا."

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية المسعود لدفع عجلة الابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي في قطاع الطاقة، ما يضمن تسريع عمليات الصيانة وتقليل وقت التوقف عن العمل وتوفير الأداء الأمثل للعملاء.

نبذة عن "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي"

تعتبر "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" مؤسسة تجارية متنوعة تقدم حزمة واسعة من الحلول الصناعية المتكاملة للقطاعات الرئيسية. وباعتبارها شركة رائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبي المجموعة متطلبات القطاعات الصناعية الرئيسية مثل النفط والغاز، المرافق، الشحن البحري، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الأبنية مسبقة الصنع، السيارات وملحقاتها، وغيرها الكثير. وتعمل تحت مظلة "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" الكيانات التالية: قسم المسعود للطاقة؛ وقسم المسعود للإطارات والبطاريات والإكسسوارات (TBA)؛ والمسعود للمركبات والمعدات التجارية؛ وقسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية؛ والمسعود برغوم؛ وإيه آر بي الإمارات؛ والالمسعود لتأجير المعدات.

وتوفر المجموعة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية العالمية والحلول التصنيعية المحلية. وتتمتع " مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" بشراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل شركة "فولفو بنتا"، و"إم. تي. يو"، وشاحنات "يو. دي"، وشاحنات "رينو"، "كيه اس بي"، وشركة " حلول مان إينيرجي"، وشركة "بريجستون"، وشركة "توتال إنيرجيز"، و شركة "آ كا آ"، وشركة "برتين"، وشركة "خدمات جون كوكريل"، و"شركة تشارت إنداستريز"، و"إيه آر بي"، و"ليروي سومر" و"تي سي إم"، و" إس آند دابليو"، و"كوارتزيليك"، و"سكرويدهال"، و"دونفنغ"، و"أوش كوش". ومن خلال أقسامها في الطاقة والهندسة والصناعة، قامت المجموعة ببناء بعض أكبر مرافق التصليح والصيانة وإعادة التصنيع والتشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب جهود المجموعة في توسيع نطاق تعاونها بين القطاع العام والخاص لتعزيز الهوية الصناعية للدولة، تركز "مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" على توفير مجموعة واسعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة، مثل إنشاء المباني مسبقة الصنع الصديقة للبيئة، ووحدات الطاقة الشمسية المتنقلة، والوحدات العاملة بالطاقة الشمسية لشحن المركبات الكهربائية، وتطوير منظومة الهيدروجين، والصناعات الفولاذية، إلى جانب شبكةٍ من مراكز خدمات السيارات.

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