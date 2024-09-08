

بلغت قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية 24.48 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 56.33 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.3%

الرياض، المملكة العربية السعودية: تشارك مجموعة المجال العربي، الشركة الرائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة في المملكة العربية السعودية، كراعٍ رئيسي في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق. يعد هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة ويركز حصريًا على قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مبادرات رؤية السعودية 2030 التي تؤكد على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

وتأتي رعاية ”المجال العربي“ للمؤتمر تماشيًا مع استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ ريادتها في السوق، وتعزيز الشراكات، واستكشاف فرص النمو، وتعظيم حضورها في قطاع إدارة المرافق الذي يشهد نموًا سريعًا ويلعب دورًا حيويًا في مشاريع البنية التحتية والتنمية الجارية في المملكة. وتأكيدًا على ريادتها في هذا القطاع، سجلت المجموعة نموًا بنسبة تزيد عن 15% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024.

المهندس فهد علي عبدلله القفاري، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة المجال العربي، قال: ’’ تعكس مشاركتنا كراعٍ رئيسيٍ للمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق الأهمية المتزايدة لقطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية. وتؤكد المشاركة التزامنا المستمر بالابتكار والتميز، حيث نواصل تقديم حلول متكاملة لإدارة المرافق تلبي الاحتياجات المتطورة للمشاريع الضخمة والمؤسسات الكبرى في المملكة‘‘.

بلغت قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية 24.48 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 56.33 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.3% *1. يعكس هذا النمو الطلب المتزايد على خدمات إدارة المرافق المتكاملة التي توفرها شركة المجال العربي بكفاءة وخبرة عالية.

ويُعد المؤتمر بمثابة منصة لشركة المجال العربي لتسليط الضوء على التزامها بالجودة والابتكار، مما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. ومع استمرار تطور قطاع إدارة المرافق، تركز الشركة على تبني التقنيات وأفضل الممارسات المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.

تشمل خدمات مجموعة المجال العربي الصيانة والتشغيل والحلول المتكاملة لجميع أنواع المرافق بغض النظر عن حجمها او نوعها وبكفاءة تتناسب مع جميع متطلبات المرفق.

نبذة عن المجال العربي:

تأسست مجموعة المجال العربي (MAG) في عام 1991، وقد نمت المجموعة بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتنموية المتطورة للمملكة العربية السعودية. ومع قوة عاملة تضم أكثر من 40,000 موظف، وأسطول يضم أكثر من 3,000 مركبة، وعمليات تغطي 13 منطقة، تُعد مجموعة المجال العربي مزودًا رائدًا للخدمات على المستوى الوطني، حيث تقدم حلولًا متكاملة لإدارة المرافق في العديد من القطاعات.

وانطلاقاً من التزامها بالتميز واستنادًا لقيمها الأساسية، تقدم المجموعة باستمرار خدمات عالية الجودة لأكثر من 250 عميلًا، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ككل.

تقدم المجموعة حلولاً شاملة لإدارة المرافق، مستفيدةً من عقود من الخبرة في إدارة المرافق المتنوعة والهامة من المجمعات الطبية والجامعات إلى مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وتمتد خدماتها لتشمل الإنشاءات والأمن والضيافة والعمليات والصيانة والامتثال البيئي.

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