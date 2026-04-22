الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت مجموعة الفطيم اليوم عن إطلاق مبادرة "أسرة واحدة"، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تقدم مجموعة من التجارب المميزة والأنشطة الواقعية المختارة عبر وحدات أعمال المجموعة الرئيسية: التجزئة، والسيارات، والعقارات، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، إضافة إلى ذراعها التعليمية. ويدار البرنامج بشكل موحد عبر تطبيق Blue، حيث تتيح بطاقة "أسرة واحدة" وصولاً سلساً لجميع المزايا والخدمات التي توفرها المجموعة.

يتزامن إطلاق المبادرة مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري عبر إتاحة المزيد من فرص التواصل، والتقارب، والاستمتاع باللحظات العائلية المميزة، إلى جانب دعم الروابط الأسرية، وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً في الدولة.

وبهذه المناسبة، قالت ميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية: "العائلة كانت وستبقى جوهر ما نقوم به، ومن هذا المنطلق تأتي مبادرة «أسرة واحدة» كتعبير عن التزامنا بتقوية هذه الروابط، من خلال إتاحة مساحات أوسع للتجارب المشتركة واللحظات التي تحمل قيمة حقيقية. وانطلاقًا من هذا الدور، حرصت الفطيم على مدى أكثر من 90 عامًا أن تكون جزءًا من تفاصيل حياة العائلات، تواكب احتياجاتهم اليومية وتدعم نموهم واستقرارهم، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا."

ومن جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يُعدّ تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات ركيزة أساسية في رؤية دبي للارتقاء بجودة الحياة. وتأتي شراكتنا مع مجموعة الفطيم ضمن مبادرة ’أسرة واحدة‘ للإسهام في دعم عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقديم وسائل مبتكرة تُسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتمكّن العائلات من التواصل وقضاء أوقات ممتعة معاً. وتوفّر المبادرة للأسر تجارب مشتركة تدعم الحياة اليومية من خلال الاستفادة من منظومة متكاملة من خيارات التسوق والترفيه والصحة والتعليم. وتؤدي مثل هذه المبادرات دوراً مهماً في تعزيز تماسك المجتمعات، وترسيخ مكانة دبي كمدينة تضع الأسرة والتجارب المشتركة ضمن أولوياتها".

وتقدّم المبادرة جدولاً ديناميكياً من الأنشطة على مدار العام، بهدف تقديم المزيد من الفرص للاستمتاع باللحظات العائلية المميزة. وتشمل هذه الأنشطة مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية، مثل أيام العائلة التفاعلية في وجهات مجموعة الفطيم، وصولاً إلى الدعم العملي للحياة اليومية، بما في ذلك جلسات التوعية بسلامة مقاعد الأطفال، والفحوصات المجانية في عيادات HealthHub. كما يتضمن البرنامج حملات موسمية، مثل الاستعداد للعودة إلى المدارس، وفرصاً تثقيفية قيّمة من خلال محاضرات السلامة الرقمية. وكل نشاط مُصمَّم بطريقة تشجع العائلات على خوض تجارب مشتركة تُقربهم من بعضهم بطرق بسيطة وهادفة، بما يتماشى مع "عام الأسرة".

تستند المبادرة إلى إرث عائلي يمتد لأكثر من 90 عاماً، كما تعكس القيم الراسخة لمجموعة الفطيم من ثقة ورعاية ومسؤولية واحترام، مع تعزيز دورها كمساهم فاعل في المجتمعات التي تخدمها. ومن خلال تقوية الروابط الأسرية، تسهم المجموعة أيضاً في بناء مجتمعات أكثر مرونة وترابطاً وشمولية في جميع أنحاء الدولة.

تمثل مبادرة "أسرة واحدة" خطوة مهمة ضمن التزام مجموعة الفطيم المستمر بدعم عملائها والمجتمع، وتؤكد حرصها على إثراء الحياة اليومية للعائلات، وتعزيز الروابط المجتمعية، وغرس روح التواصل الأسري في مختلف أرجاء دولة الإمارات.

نبذة عن مجموعة الفطيم:

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة و الرعاية الصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

