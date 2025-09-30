دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة الصير، إحدى أبرز شركات توزيع السلع الاستهلاكية السريعة (FMCG) في دولة الإمارات، ووادي تكنولوجيا الغذاء، مركز الابتكار الغذائي المدعوم من حكومة دبي، عن شراكة استراتيجية لإنشاء مركز متطور لتوزيع المواد الغذائية داخل وادي تكنولوجيا الغذاء.

وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات منتدى مستقبل الغذاء 2025، الذي عُقد في فندق لو ميريديان دبي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة غذائية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

تمثل هذه المنشأة الانطلاقة الأولى لهذه الشراكة الطموحة، حيث سيتم تصميمها وبناؤها وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على السرعة والمرونة وقابلية التوسع. وستركز المرحلة الأولى من المشروع على تبسيط عمليات توزيع الأغذية داخل دولة الإمارات، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الفئات الغذائية ودعم نمو العلامات المحلية، بما يعزز منظومة الإنتاج الغذائي الوطني.

وبمجرد دخولها حيز التشغيل، ستشكل هذه المنشأة ركيزة أساسية في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، حيث ستعيد صياغة أساليب تأمين الأغذية وتخزينها وتوزيعها عبر تقنيات متقدمة تجمع بين أنظمة التبريد الحديثة وحلول سلاسل الإمداد الذكية. كما ستسهم في رفع كفاءة التوزيع، وتقليل الهدر، وضمان وصول منتجات آمنة وعالية الجودة إلى المستهلكين بأسعار تنافسية. كما ستسهم في خلق فرص عمل، وتطوير المهارات، وتحفيز القيمة المضافة في قطاع التوزيع المحلي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للأنظمة الغذائية المستدامة.

استجابة محلية لتحديات عالمية

تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الغذاء العالمي ضغوطًا غير مسبوقة ناجمة عن التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، والزيادة السكانية المتسارعة، والتي تُلقي بظلالها على سلاسل التوريد الدولية. ومن خلال هذا التعاون، تسعى مجموعة الصير ووادي تكنولوجيا الغذاء إلى تقديم حلّ متكامل يعزز قدرة دولة الإمارات على مواجهة هذه التحديات، ويُسهم في ترسيخ الأمن الغذائي للمنطقة على المدى الطويل.

وقال السيد أحمد الشيباني، مدير وادي تكنولوجيا الغذاء:

"في وادي تكنولوجيا الغذاء، نعمل على تصميم سلسلة قيمة متكاملة تربط بين الابتكار والإنتاج والتصنيع والتوزيع، بما يسرّع نمو الأعمال الغذائية ويعزز وصولها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتأتي شراكتنا مع مجموعة الصير لإنشاء مركز متطور كخطوة محورية نحو ترسيخ هذا النظام المتكامل، ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ودفع مسيرة التحول نحو مستقبل غذائي أكثر مرونة واستدامة، وقادر على مواجهة التحديات العالمية وتلبية احتياجات الأجيال القادمة."

من جانبه، قال السيد مأمون قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الصير:

"من خلال هذه الشراكة، تهدف مجموعة الصير إلى تقديم مركز لوجستي متطور يشكّل أساسًا لحقبة جديدة في توزيع الأغذية والابتكار. ومن خلال تعزيز شبكات التوريد المحلية ودعم العلامات التجارية الإقليمية، نمهد الطريق لنماذج توزيع قابلة للنمو، تتخطى حدودنا، بما يضمن أن تُسهم جهود اليوم في تشكيل مستقبلًا مزدهرًا ومستدامًا لدولة الإمارات والمنطقة بأكملها."

تستند هذه الشراكة إلى التزام مشترك بالاستدامة، إذ تجمع بين نقاط قوة الطرفين لإعادة تصور مستقبل الغذاء، بدءًا من السلع ذات القيمة المضافة وصولًا إلى التوزيع المحلي بكفاءة. ومع مرور الوقت، ستستقطب هذه الشراكة شركاء عالميين، وتدعم تبادل الخبرات، وتؤسس نموذجًا يعزز سلاسل التوريد، ويضع دولة الإمارات في موقع ريادي كمنصة إقليمية لتصنيع وتوزيع الأغذية، عبر مزيج متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.

نبذة عن مجموعة الصير

تأسست مجموعة الصير عام 1961، وتعدّ اليوم واحدة من أكبر شركات توزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) في دولة الإمارات. تقدم المجموعة خدمات متميزة في مجال المبيعات والتوزيع لعدد من أبرز العلامات التجارية العالمية.

تمتد عمليات المجموعة عبر دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وقد حازت على التصنيف الذهبي (A) من بلدية دبي في معايير سلامة الأغذية، كما تعتمد على أساطيل لوجستية تعمل بالوقود الحيوي، في إطار التزامها بالممارسات المستدامة وحماية البيئة.

وتواصل مجموعة الصير وضع معايير جديدة في الكفاءة والابتكار، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

نبذة عن وادي تكنولوجيا الغذاء

يُعد وادي تكنولوجيا الغذاء مبادرة رائدة تقودها حكومة دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية .تم الإعلان عنه في عام 2021 من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و«وصل»، ويرتكز على خمسة محاور رئيسية: الغذاء، والابتكار، والمعرفة، والتكنولوجيا، والاستدامة، حيث يعمل كقوة دافعة لعملية تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا. كما يرتكز على مفاهيم التواصل والابتكار وتشجيع نمو الأعمال في قطاع تكنولوجيا الغذاء، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات. ويشمل المشروع مناطق للإنتاج والتخزين، ومركزاً للأنظمة اللوجستية وآخر للابتكار والبحث والتطوير، ومرافق للتخزين البارد، بالإضافة إلى أكاديمية ومجمع للأعمال ومنطقة للتسوق ومركز للزوار ومناطق سكنية، ما يجعله بيئة متكاملة لدعم نمو أعمال تقنيات الغذاء.

