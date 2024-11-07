دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الصياح، الرائدة في قطاع العقارات في دبي، والتي قدّمت أكثر من 15 مشروعاً في جميع أنحاء دبي، عن إطلاق مشروع أبراج باترفلاي الجديد في أرجان، بتكلفة 350 مليون درهم إماراتي. يتكون المشروع من 434 وحدة سكنية، ويقدّم نمط حياة فاخر للسكان، مع 28 استوديو، 238 شقة بغرفة نوم واحدة، 152 شقة بغرفتي نوم، و16 شقة بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى محلات تجارية، مما يناسب العائلات والعزاب.

يأتي إطلاق أبراج باترفلاي في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي ازدهاراً متزايداً والطلب على العقارات السكنية ذات الجودة في ارتفاع مستمر، وهو مدفوع بالنمو السكاني وزيادة عدد الوافدين، واستقرار البيئة الاقتصادية. يبحث المستثمرون عن الفرص في المناطق النامية مثل أرجان، حيث من المتوقع أن ترفع التحسينات في البنية التحتية والمرافق المجتمعية من قيمة العقارات.

يتميز المشروع بتصميمات داخلية عصرية ومساحات واسعة وشرفات كبيرة، مما يضمن للسكان حياة مليئة بالراحة والأناقة. سيتمتع السكان بسهولة الوصول إلى معالم رئيسية مثل حديقة دبي المعجزة ومول دبي هيلز، إلى جانب الاتصال السلس مع المدينة عبر الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال مروان الصياح، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصياح: "أبراج باترفلاي ليس مجرد مشروع سكني؛ إنه رؤية تجمع بين الفخامة والاستدامة، وتحدد معياراً جديداً للحياة في دبي. يجسد هذا المشروع فكرة أن من الممكن للأفكار البسيطة النمو والتطور لتصبح إنجازات ذات تأثير إيجابي على المجتمع بأكمله عندما يتم التفكير بها بعمق ويتم تنفيذها بحكمة". ويعكس مشروع أبراج باترفلاي رؤية مجموعة الصياح في "إنشاء مجتمعات تجمع بين الفخامة والاستدامة، ويقدم مزيجاً متناغماً من المرافق الحديثة والميزات الصديقة للبيئة والراحة الاستثنائية."

يستمد المشروع إلهامه من رقّة وتأثير الفراشات، حيث يمزج بين العمارة الحديثة والمساحات الخضراء الغنية. مستنداً إلى "تأثير الفراشة"، يهدف كل اختيار في التصميم إلى خلق تجربة معيشية فاخرة. يوفر المشروع ملاذاً هادئاً داخل المدينة، حيث تتحد المرافق العالمية مع الإطلالات الخلابة لتقديم نمط حياة مليء بالراحة والأناقة والتغيير الإيجابي.

يقدّم المشروع خطة دفع مرنة 60/40 مصممة لتناسب مجموعة متنوعة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وفقاً لهذه الخطة، يمكن للمشترين دفع 60٪ خلال مرحلة الإنشاء، و40٪ بعد التسليم. كما تم الإعلان عن عروض خاصة للمستثمرين خلال الشهر الأول من إطلاق المشروع، سواء اختاروا دفع السعر بالكامل مقدماً أو من خلال الأقساط. مع اقتراب اكتمال مشروع أبراج باترفلاي، من المتوقع أن يجذب المشروع المشترين المميزين الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل ونمط حياة استثنائي في واحدة من أكثر المجتمعات الواعدة والمزدهرة في دبي.

نبذة عن مجموعة الصياح

منذ انطلاقها، ساهمت مجموعة الصياح في تشكيل المشهد العقاري المزدهر في دبي من خلال مشاريعها المبتكرة، حيث أصبحت مرادفة للفخامة والابتكار في سوق المدينة. وبصفتها واحدة من أبرز المطورين في دبي، اكتسبت المجموعة سمعة مرموقة في إنشاء مساحات معيشية استثنائية وبنية تحتية رائدة، مع تقديم مشاريع تعيد تعريف الحياة المجتمعية وتوفر للسكان تجربة معيشية مميزة.

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