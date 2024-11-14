ثلاثة مشاريع جديدة خلال بقيمة 3 مليارات درهم تطلق العام المقبل2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة – تواصل مجموعة الزرعوني تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع العقارات على مستوى الدولة حيث أعلنت عن إطلاق أحدث مشاريعها العقارية الجديدة "أوول سيزونز ريزيدنس"، وهو مشروع عقاري يقع في قلب مدينة دبي الرياضية، ليكون وجهة سكنية متميزة تجمع بين الفخامة والإلهام. ويأتي هذا المشروع الاستثنائي كإضافة نوعية لمحفظة مجموعة الزرعوني العقارية، التي تواصل التميز في تطوير المشاريع الكبرى عبر ذراعها العقاري، "الزرعوني للتطوير العقاري".

ويعتبر مشروع "أوول سيزونز ريزيدنس" المشروع من ضمن باقة تضم ثلاث مشاريع أخرى تعتزم المجموعة إطلاقها في عام 2025، بقيمة استثمارات إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم، في خطوة جديدة تؤكد على التزام المجموعة بتطوير مشاريع مبتكرة تواكب تطلعات المجتمع الإماراتي وتدفع بعجلة التطوير العقاري نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع الانتهاء من العمل على المشروع وتسليمه بحلول ديسمبر 2027، ليقدم مفهوماً عصرياً للمعيشة بما يلبي تطلعات الباحثين عن حياة متوازنة تجمع بين النشاط والحيوية والراحة العصرية وروح المجتمع. ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم السكن الفاخر في مدينة دبي الرياضية، الوجهة المتكاملة للرياضة والترفيه، ما يجعله إضافة نوعية تعزز من جودة الحياة في دبي وتضفي أبعاداً جديدة على مفهوم الرفاهية.

جدير بالذكر أنّ مدينة دبي الرياضية تعدّ من أبرز المشاريع الرائدة التي نفذتها مجموعة الزرعوني، حيث تمثل وجهة رياضية وسكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 50 مليون قدم مربع، مصممة لتلبي احتياجات عشاق الرياضة والعائلات والأعمال التجارية في آنٍ واحد. وتجمع المدينة بين مرافق رياضية عالمية المستوى ووجهات معيشية عصرية، لتشكل بيئة متكاملة تعكس شغف السكان بالرياضة والحياة الحيوية.

ومع إطلاق مشروع "أوول سيزونز ريزيدنس"، تترسخ رؤية مدينة دبي الرياضية كوجهة مجتمعية مثالية للأفراد والعائلات، تعكس شغفهم بالرياضة والرفاهية والحيوية. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي قريب من أبرز المرافق الرياضية في دبي، مثل ملاعب الكريكيت وميادين الرغبي وملاعب الغولف وحلبة السباق. كل هذا وأكثر يجعل من "أوول سيزونز ريزيدنس" مجتمعاً متكاملاً يلبي تطلعات عشاق الرياضة ويوفر أجواءً نابضة بالحياة لسكانه، ويمنحهم فرصة استكشاف أنماط الحياة العصرية المتنوعة في قلب مجتمع حضري متميز.

وفي هذا الصدد، قال السيد عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني، "يأتي إطلاق مشروع ’ أوول سيزونز ريزيدنس‘ في إطار التزامنا المستمر بتقديم مشاريع عقارية تواكب أعلى معايير الجودة والابتكار، وتحقق قيمة مضافة للمجتمع حيث يعكس هذا المشروع رؤيتنا في توفير تجارب سكنية متكاملة تتجاوز حدود المفهوم التقليدي للسكن، لتقدم بيئة معيشية تلبي تطلعات الأفراد وتدعم احتياجاتهم المتنامية. ويأتي هذا المشروع ضمن باقة مشاريع نعتزم اطلاقها العام المقبل، حيث نحرص في كل مشروع على تقديم تجربة متكاملة تنبع من فهم عميق لكيفية تفاعل الأفراد مع محيطهم. وقد اخترنا مواقع استراتيجية بعناية فائقة لمشاريعنا المقبلة، بهدف إنشاء مجتمعات راقية تلبي تطلعات سكانها. ويسعدنا اليوم الإعلان عن انطلاقة أولى هذه المشاريع الرائدة، تأكيداً على التزامنا برفد مسيرتنا الناجحة، التي تجمع بين احترام تراثنا العريق ومواكبة الابتكار لتلبية الاحتياجات المتنامية في منطقة تشهد تطوراً متسارعاً." وأضاف: "نبني مشاريعنا اليوم لتلائم متطلبات الحاضر، مع نظرة مستقبلية تستشرف احتياجات الأجيال القادمة، وهذا هو النهج الذي يقود مسيرتنا نحو التقدم والازدهار."

من جانبه، قال السيد خالد الزرعوني، المدير الإداري لشركة الزرعوني للتطوير العقاري: "إن اطلاق مشروع ’أوول سيزونز ريزيدنس‘ يعد تجسيداً لسعينا المستمر نحو خلق مجتمع ينبض بالحيوية والشغف، حيث لا يقتصر دورنا على توفير مسكن فقط، بل نسعى لتمكين السكان من عيش نمط حياة متكامل يلبي شغفهم بالرفاهية، الرياضة، والتفاعل الاجتماعي.

وأضاف: "يعتبر ’أوول سيزونز ريزيدنس‘ واحد من ضمن سلسلة مشاريع متميزة تهدف إلى تلبية احتياجات العائلات والأفراد على حد سواء." مؤكداً حرص المجموعة على تقديم قيمة متجددة وجودة لا تُضاهى لعملائها، من خلال تطوير مرافق متكاملة تعزز التجربة المجتمعية وترتقي بمستويات الرفاهية، لتقدم أسلوب حياة يتجاوز حدود تطلعاتهم.

ويضم مشروع "أوول سيزونز ريزيدنس" مجموعة متميزة من 244 شقة مصممة بعناية فائقة، تتنوع بين استوديوهات كبيرة وشقق فاخرة بثلاث غرف، مع طرح أسعار تنافسية تبدأ من 590,000 درهم للاستوديوهات وتصل إلى 3 ملايين درهم للشقق المكونة من ثلاث غرف. وتتولى شركة الزرعوني للتطوير العقاري، من خلال فريقها المالي المتخصص، إدارة العمليات المالية للمشروع، حيث يوفر الفريق حلول تمويلية متكاملة وخطط سداد مرنة تصل إلى ثلاث سنوات، لتلبية احتياجات الملاك والمستثمرين الراغبين في تملك وحدات سكنية في المشروع.

يوفر مشروع "أوول سيزونز ريزيدنس" بيئة سكنية مثالية وشاملة تتيح للسكان ممارسة شغفهم باللياقة البدنية وتعزيز الروح المجتمعية. وقد صُمم بدقة متناهية ليكون وجهة متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات وتوفر لهم مساحة للتواصل المجتمعي وممارسة الهوايات الرياضية، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية المشوقة والاستمتاع بالإطلالات الهادئة. ويضم المشروع مجموعة من المرافق المتطورة ووسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك نوادي لياقة بدنية متقدمة، ومسارات للجري محاطة بالمساحات الخضراء، ومناطق للتفاعل المجتمعي، مع سهولة الوصول إلى أبرز الفعاليات الرياضية في دبي. ويمثل "أوول سيزونز ريزيدنس" وجهة مثالية لحياة عائلية مريحة وممتعة، تتيح لكل فرد الفرصة للاستمتاع بتجربة معيشية حيوية، سواءً كانوا من عشاق الرياضة أو المهتمين بالأجواء المجتمعية النابضة بالحياة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، ستطلق شركة الزرعوني للتطوير العقاري مشاريع سكنية في مواقع استراتيجية بارزة تشمل واحة دبي للسيليكون، ودبي لاند، ومنطقة رأس الخور، وحتى شارع الشيخ زايد ، وذلك لتعزيز رؤيتها الطموحة المتمثلة بتشكيل ملامح المستقبل العقاري للإمارات.

نبذة عن مجموعة الزرعوني

مجموعة الزرعوني هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، حيث تتميز بتقديم مشاريع عالية الجودة تهدف إلى خدمة المجتمع في مختلف أنحاء الإمارات. وانطلاقاً من التزامها العميق بالارتقاء بأنماط حياة السكان، تسعى المجموعة لتنفيذ مشاريع ريادية طموحة توفر للأفراد أعلى معايير الراحة والجودة، بما يعزز من مستوى المعيشة ويدعم التنمية المستدامة في الدولة.

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