دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الرستماني، إحدى أبرز المجموعات العائلية الرائدة في دولة الإمارات، والتي أسّسها عبد الله حسن الرستماني في مطلع الخمسينيّات من القرن الماضي، عن التزامها المستمر بدعم مسيرة التوطين عبر مبادرات استراتيجية توفر فرصاً مهنية نوعية للكفاءات الوطنية. وتندرج هذه المبادرات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى مواءمة جهود المجموعة مع توجهات الدولة الاقتصادية، والمساهمة في إعداد قوة عاملة وطنية تنافسية وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وقد حقّقت شركات مجموعة الرستماني كلا على حدة، مستهدفات التوطين بنجاح عاماً بعد عام. وخلال الاثنيّ عشر شهراً الماضية، سجّلت المجموعة نمواً صافياً بنسبة 25% في كوادرها الإماراتية من جانب عدد الموظفين، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم الأجندة الوطنية للتوطين في الدولة.

وانطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الكفاءات الوطنية، تستعد المجموعة للمشاركة في معرض « رؤية الإمارات للوظائف 2025» عبر ستة قطاعات حيوية، حيث ستلتقي بالمرشحين، وتجري مقابلات مباشرة، وتطرح عروض عمل فورية للمؤهلين منهم. ويجسد ذلك حجم وتنوع الفرص التي تتيحها المجموعة، ويؤكد انسجام جهودها مع توجهات وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح عبدالرحمن صقر، رئيس إدارة الثروات البشرية والتحوّل في مجموعة الرستماني، أن التزام المجموعة بالتوطين يتجسد عملياً عبر برامج متواصلة وممارسات واضحة المعالم، وقال: » يرتكز نهجنا في التوطين على الكفاءة، والقدرة على التكيّف، والتطوير المستمر. وندعم ذلك بالتعلم العملي أثناء العمل، والإرشاد المستمر من الأقران، وفرص النمو المتاحة عبر شركات المجموعة، بما يتيح للكوادر الاماراتية التقدّم لشغل أدوار نوعية فى مسيرتهم المهنية. ففي معرض «رؤية» للعام الماضي أجرينا أكثر من 400 مقابلة مباشرة، وأسفر ذلك عن تقديم 18 عرض عمل فوري، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها الشباب الإماراتي في المجموعة كخيار وظيفي مفضل."

وأضاف صقر: »انسجاماً مع الأولويات الوطنية، ترسم استراتيجيتنا مسارات مهنية متكاملة والتى تُعِدّ الكوادر الاماراتية لتولّي أدوار قيادية في قطاعات حيوية، بما يعزّز مساهمة المجموعة في بناء اقتصاد وطني تنافسي وشامل، ومؤهل للمستقبل. «

نبذة عن مجموعة الرستماني

تأسست مجموعة الرستماني على يد الراحل عبد الله حسن الرستماني في أوائل الخمسينيّات من القرن الماضي، وتعتبر من الشركات التجارية العائلية الريادية في دولة الإمارات، حيث ترتكز على قِيَمِها الأساسيّة المتمثّلة في الالتزام والتفاني والرؤية. وتعمل المجموعة في عدة قطاعات منها السيارات والتجارة العامة والطاقة والتكنولوجيا والحلول التقنية والخدمات المالية والسفر والعقارات. وتعرف المجموعة على مدى تاريخها الذى يمتد لأكثر من ستة عقود بالتزامها الراسخ نحو تحقيق التميز والابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات.

