دبي، الإمارات العربية المتحدة- تعلن مجموعة إيليت القابضة بفخرعن انطلاقتها ككيان رائد ومتعدد القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التزامها بالتميز والابتكار عبر مختلف الصناعات. وبفضل خططها التوسعية الطموحة، تستمر المجموعة في التوسع عبر مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن تشمل أكثر من 20 منشأة استراتيجية موزعة في جميع أنحاء الدولة بحلول نهاية عام 2024، وتشمل قطاعات السيارات، التجارة الإلكترونية، العقارات والمقاولات، والاستثمارات.

بدات الرحلة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي مع وكالة سيارات صغيرة. وقد أدركنا الطلب المتزايد على السيارات الفاخرة في المنطقة، وحرصنا على تلبيته من خلال تقديم خدمة لا تضاهى وأفضل السيارات. وقد أثمر هذا الالتزام عن اكتساب الوكالة سمعة متميزة بسرعة، مما مهد الطريق لعلامة ’إيليت كارز‘. واليوم، تقف ’`ذا إيليت كارز‘ كدليل على التزامنا بالفخامة، الأداء، ورضا العملاء.

بناءً على نجاح "ذا إيليت كارز"، تصور المؤسسون تأسيس كيان متنوع. كانوا يؤمنون بأن النجاح الحقيقي يكمن في إنشاء مؤسسة متعددة القطاعات قادرة على تحقيق النمو والازدهار

وتماشياً مع رؤيتها لتصبح رائدة عالمياً في جميع القطاعات التي تعمل بها، تتعاون "مجموعة إيليت القابضة" مع الشركات والعلامات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال دورها كممثل لهذه العلامات التجارية، تعمل على توسيع نطاق وجودها ونفوذها في المنطقة بشكل فعال.

تماشيا مع رؤيتها لتصبح رائدة عالميا فى جميع القطاعات التى تعمل بها ، تتعاون مجموعة ايليت القابضة مع الشركات و العلامات التجارية على المستويين الإقليمى والعالمى ، و من خلال دورها كممثل للعلامات التجارية،تعمل المجموعة على تعزيز حضور هذه العلامات التجارية وتوسيع نطاق تأثيرها في المنطقة بفاعلية ، و تشمل هذه العلامات أسماء بارزة مثل "جيتور"و "زينفو"من قطاع السيارات ، إلى جانب من الشركاء المميزين في قطاعات أخرى .

المجموعة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، و تمثل مجموعة إيليت القابضة اندماجًا لعقود من الخبر في مختلف الصناعات. تضم كل شركة ضمن المجموعة ثروة من الخبرات يدعمها فريق قيادي يتمتع بخبرة عميقة وسجل حافل بالإنجازات في قطاعاتها المختلفة.تدمج مجموعة إيليت القابضة ممارسات بيئية مسؤولة في جميع عملياتها، مما يعزز التزامها بمستقبل مستدام.

الرؤية وراء إنشاء مجموعة كبرى مثل"مجموعة ايليت القابضة " تتمثل في أن تصبح شريكًا متكاملاً وشاملاً للعملاء، يوفر جميع احتياجاتهم في مكان واحد. تنبع القوة المتكاملة داخل المجموعة من هدف مشترك يسعى إلى التميز، حيث يساهم كل قطاع بقيمته المضافة والفريدة. تقوم العلاقة بين الشركاء على أساس الشفافية والمصداقية، مع التزام بأن تكون المجموعة قوة دافعة تتطلع إلى المستقبل وتقود النجاح.

وتتجاوز قصة "مجموعة إيليت القابضة" حدود النمو الاقتصادي لتساهم بشكل إيجابي في تطوير الاقتصاد الإقليمي، وتضع معايير جديدة في كل قطاع تعمل فيه. ومع استمرار المجموعة في التوسع، تبقى ملتزمة بالنزاهة والشفافية والقيادة المستقبلية. ومن خلال التعاون مع العلامات التجارية والشركاء العالميين، تقود المجموعة الابتكار وتوفر قيمة استثنائية عبر جميع عملياتها.

حول مجموعة إيليت القابضة:

مجموعة إيليت القابضة" هي مجموعة متنوّعة تلتزم بالتميز والابتكار في مجالات السيارات، التجارة الإلكترونية، الاستثمارات، والعقارات والمقاولات. من خلال استراتيجية توسع مدروسة، ندير الآن أكثر من 20 منشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يبرز منهجنا المتكامل عبر القطاعات التزامنا بأن نكون قادة موحدين متطلعين للمستقبل، ونضع معايير جديدة للابتكار وخدمة العملاء في السوق العالمية.

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