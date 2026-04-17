دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن بيئة أعمال دائمة التطور، تواصل مجموعة إيليت القابضة متعددة الأنشطة التي تشمل قطاعات السيارات، والعقارات، والاستثمار، ترسيخ مكانتها من خلال نهج يقوم على الوضوح والثبات؛ حيث تضع الإنسان في قلب عملياتها، مع الحفاظ على استقرار قوتها العاملة ونطاق أعمالها الشامل. ويعكس هذا النهج المتوازن إيمان المجموعة الراسخ بأن النمو طويل الأمد يرتكز في جوهره على الثقة والشفافية والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.

تستثمر مجموعة إيليت القابضة في مستقبل كوادرها وقوتها العاملة عبر استقطاب مواهب جديدة، حيث تجري عمليات التوظيف المستمرة حالياً على قدم وساق لشغل أكثر من 350 وظيفة في فروعها بمختلف إمارات الدولة. وتتركز جهود المجموعة على توفير فرص العمل هذه وسط مشهدٍ اقتصادي متقلب، لتكون بمثابة برهانٍ حي على قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات الراهنة.

وصرّح السيد هارون حيات، الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة:" إن استثمارنا في فريق عملنا هو استثمار حقيقي في مستقبل أعمالنا. فالأمر يتعلق بالمُضي قدماً بكل ثقة، ومواصلة النمو، والتمسك برؤيتنا طويلة الأمد. وفي أوقات كهذه، تكتسب مساندة مجتمعنا أهمية بالغة تفوق أي وقت مضى". وجاء هذا التعليق استجابةً للأوضاع الراهنة، حيث أولت مجموعة إيليت القابضة تركيزاً أكبر على قيم الاستقرار والرعاية المؤسسية.

عن مجموعة إيليت القابضة

تعد مجموعة إيليت القابضة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مجموعة رائدة ذات رؤية مستقبلية تعيد تشكيل قطاع السيارات من خلال نهج يتمحور حول العملاء. تضم المجموعة عدداً من العلامات والشركات المميزة، بما في ذلك: جيتور، زينفو، سوإيست، ذا إيليت كارز، ارت إيليت لتأجير السيارات.

تجمع المجموعة بين الابتكار والرفاهية والبساطة في كل خطوة من تجربة العميل، مع حضور محلي قوي وطموحات عالمية، مع الحرص على تنسيق كل تجربة بأعلى مستويات الرقي، بدءاً من أول تواصل وحتى تسليم السيارة. وعلى الرغم من جذورها الراسخة في دولة الإمارات، تمتد طموحات المجموعة إلى آفاق عالمية، حاصدةً التقدير من خلال الجوائز المتخصصة وثقة نخبة من الشركاء.

