دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت إليفيت، المجموعة السياحية الرائدة الحائزة على جوائز في إدارتها للوجهات السياحية، عن إقامة شراكة استراتيجية مع أرابيان لوكس، الشركة الرائدة لإدارة الوجهات السياحية الفاخرة والتي تأسست على يد نيكولاس رودس. ويكشف التعاون عن إطلاق علامتين تجاريتين فرعيتين تحت مظلة إليفيت، هما ون لوكس باي إليفيت، العلامة التجارية العالمية للرحلات الفاخرة، وأرابيان لوكس باي إليفيت، العلامة التجارية الإقليمية التي تركز على أسواق أمريكا الجنوبية والشمالية.

وتجمع الشراكة بين التميز التشغيلي لشركة إليفيت، والوصول واسع النطاق الذي توفّره شركة أرابيان لوكس نتيجةً لعقدين من الخبرة والسمعة الفريدة في مجال تجارب السفر الرائدة. وقد رسّخت أرابيان لوكس، التابعة لشبكة فيرتوسو، مكانتها كشركة موثوقة في تسع دول في الأمريكتين، إذ توفر تجارب سفر مميزة وفق أعلى مستويات الجودة لمحبي السفر الفاخر.

وستؤدي ون لوكس باي إليفيت دورها من خلال هذا التعاون، بصفتها علامة تجارية عالمية توسّع نطاق الوجهات التي تشملها مجموعة إليفيت، والتي تضم حالياً الإمارات العربية المتحدة والمالديف وتايلاند وسلطنة عُمان وقطر. كما ستواصل علامة أرابيان لوكس باي إليفيت عمل المجموعة في تلبية احتياجات أسواق الأمريكتين، مستفيدةً من فهمها العميق لهذه الأسواق، ما يتيح استقطاب مزيداً من المسافرين إلى منطقة الشرق الأوسط إلى جانب غيرها من الوجهات الأكثر رواجاً.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سمير حمادة، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة إليفيت لإدارة الوجهات السياحية: "يمثل إطلاق علامة ون لوكس باي إليفيت نقلةً نوعية في مجال تجارب السفر الفاخرة بين سوقين بارزتين مثل الأمريكيتين ومنطقة الشرق الأوسط. ويسرّنا التعاون مع أرابيان لوكس التي تمتلك خبرةً سوقية معززة، وإبداعاً تقنياً في قطاع تجارب سفر مخصصة وفاخرة، بما ينسجم مع تميزنا التشغيلي ونهجنا المبتكر. ويداً بيد، نسعى إلى تقديم رحلاتٍ استثنائية مصممة خصيصاً لتواكب تطلّعات المسافرين على مستوى العالم".

ويدوره، قال نيكولاس رودس، مؤسس شركة أرابيان لوكس: "تقدم لنا هذه الشراكة آفاقاً جديدةً للنمو والتطور، مرتكزين على مسيرة أرابيان لوكس الناجحة وشبكة إليفيت العالمية. ومعاً، نواصل الارتقاء بقطاع السفر الفاخر والمخصص إلى مستوياتٍ غير مسبوقة".

ويعكس هذا التعاون التزام إليفيت باستراتيجية النمو الأوسع، والتي تجسّدت في حرصها على تنويع أعمالها من خلال إطلاق العديد من العلامات التجارية الفرعية، مثل إليفيت للرحلات البحرية، وجو إليفيت للحجوزات عبر الانترنت، كونيكت باي إليفيت لفعاليات الأعمال.

لمحة حول شركة إليفيت:

إليفيت هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الوجهات السياحية، تتميز بتقديم تجارب مخصصة وعالية الجودة. وتتيح الشركة لضيوفها الوصول بسهولة إلى الفنادق والتجارب الفريدة وخدمات المناولة الأرضية من خلال شبكة تضم أكثر من ألف فندق يتعامل معها وفق عقود مباشرة، إضافة إلى شراكاتها العالمية الوثيقة، وتتركز أعمال الشركة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة قطر والمحيط الهندي وتايلاند. تضم إليفيت محفظة متنوعة من العلامات التجارية الفرعية، تشمل جو إليفيت للرحلات الترفيهية، وإليفيت للرحلات البحرية، وإليفيت لرحلات الاستشفاء، وكونيكت لفعاليات الأعمال. وقد حازت الشركة على جائزة أفضل شريك في إدارة الوجهات السياحية من شركة إليجينت ريزورتس، وجائزة اختيار المسافرين من منصة تريب أدفايزر، ما يعكس التزامها بأعلى معايير التميز. وتعتمد الشركة أحدث الحلول التكنولوجية لربط الفنادق مع شبكة واسعة من منظمي الرحلات السياحية لضمان تجربة مريحة لجميع المسافرين.

