الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلٌ من "بيئة"، الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار في المنطقة، ومجموعة ألف، المطور العقاري المميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عقد شراكة استراتيجية بهدف تبادل الرؤى، وتوحيد الخبرات، والمساهمة في مسيرة التطور العمراني المستدام بإمارة الشارقة، التي تحتضن المقرين الرئيسيين للمجموعتين.

وتسعى "بيئة" إلى دعم مجموعة ألف لتحقيق أهدافها الخاصة بالاستدامة بها ارتكازاً إلى خبرتها الواسعة في مجال الإدارة البيئية، وبما يحقق الارتقاء بجودة الحياة في مختلف مشاريعها العقارية بالشارقة. كما ستقدم مجموعة ألف تحليلاتها القيّمة وخبراتها الواسعة لـ "بيئة" فيما يتعلق بمشاريعها العقارية.

صرّح خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، قائلاً: "تعمل “بيئة” على تطوير مجموعة من المشاريع الرائدة في المنطقة بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين. ونحن نؤمن بأن التعاون هو السبيل لتحقيق الأهداف الطموحة، ومن هذا المنطلق فإن شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة ألف ستفتح آفاقاً جديدة وتضيف رؤى مبتكرة إلى مشاريعنا المستقبلية."

يشار إلى أن "بيئة" ستتعاون مع مجموعة ألف لاعتماد أفضل الممارسات المتّبعة، بالإضافة إلى مشاركة الموارد وصقل المواهب لتطوير مشاريع عالمية المستوى ضمن المشهد العمراني المستدام في إمارة الشارقة.

ومن جانبه، قال رائد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "تعكس شراكتنا مع "بيئة" التزامنا الراسخ بتطوير مشاريع بارزة ومجتمعات استثنائية بإمارة الشارقة. فاستناداً إلى خبراتنا المشتركة، نسعى إلى تقديم وجهات تلبّي أرقى المعايير العالمية، وتوفر قيمة طويلة الأمد، مع الارتقاء بمستويات الاستدامة والعافية إلى آفاق غير مسبوقة".

تسعى "بيئة" ومجموعة ألف إلى تبادل الرؤى والخبرات للارتقاء بمكانة إمارة الشارقة بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار المستدام، والمشاريع الحديثة، وجودة الحياة الفاخرة.

نبذة عن مجموعة ألف

مجموعة ألف هي شركة خاصة لتطوير مشاريع أسلوب الحياة مقرها إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، قام بتأسيسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي عام 2013. وتعمل المجموعة على تطوير الوجهات والمنشآت التي تقدم أرقى عناصر أسلوب الحياة العصرية، من خلال الاستثمارات الضخمة وإقامة المشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وتبلغ قيمة أصول مجموعة ألف والأراضي التابعة لها 12 مليار درهم إماراتي، كما تقدم مشاريع رائدة في قطاعيّ الأعمال والترفيه، تتكامل مع المجمعات السكنية التي تقوم المجموعة بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.

وتدرك مجموعة ألف الإمكانات الهائلة لهذه المدينة العصرية المتطورة، وتسعى إلى الاستفادة من النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة، وموقعها الجغرافي المميز كصلة وصل تربط بين دبي والإمارات الشمالية. وتستثمر مجموعة ألف في تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة مع جهات بارزة ذات مصداقية، ليغطي نطاق أعمالها قطاعات متعددة.

نبذة عن "بيئة"

تعمل "بيئة" على استدامة جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بها عبر طرح حلول مستقبلية واعدة وتسخير التقنيات من أجل النهوض بمستوى الاستدامة والتحول الرقمي لآفاق واعدة. كما تسعى "بيئة" إلى تمكين الابتكار ليكون جزءاً أصيلاً ضمن عملياتها، وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الموارد، ومواصلة التحول الرقمي إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات بما يسمح لها بمواصلة جهودها الدؤوبة لمعالجة التحديات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لوضع الخطط لمستقبل ذكي ومستدام. يُذكر أن "بيئة" تُعرف بحلولها البيئية المبتكرة والذكية، كما أنها تعمل بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية حيث تساهم في دعم الجهود الوطنية لأجل غدٍ أفضل للجميع.

