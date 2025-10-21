الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة ألف، المطوّر العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها المرموق «أُلفه»، مجتمع المباني السكنية الذي يتيح التنره في أجواء تحاكي الغابات الطبيعية والذي تبلغ قيمته الاستثمارية 2.5 مليار درهم. ويؤكد هذا الإعلان التزام المجموعة بتعزيز أنماط الحياة العصرية في الإمارة من خلال تطوير وجهات سكنية تمزج بين التصاميم الهندسية المميزة والتخطيط الحضري المستدام، وتوفر فرصة للعيش ضمن أكبر حديقة مجتمعية وسط بيئة نابضة بالحياة ومرافق متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات اليومية.

وبعد انطلاق أعمال البناء بنجاح في المرحلة الأولى من المشروع، تعزز إضافة المرحلة الثانية رؤية مجموعة ألف الهادفة إلى توفير تجارب سكنية متكاملة تمزج بين روعة التصميم وجمال الطبيعة في بيئة تجسد رفاهية الحياة المجتمعية وأسلوب الحياة الراقي. كما تقدّم مجموعة إضافية من الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، التي تشهد طلباً متزايداً في السوق، وذلك لتلبية احتياجات العائلات التي تبحث عن مساحات أوسع للعيش، مع الحفاظ على التوازن الفريد الذي يميّز المشروع بين الراحة العصرية وهدوء الطبيعة.

يقع مشروع «أُلفه» في موقع استراتيجي بوسط الشارقة الجديدة، ويُعتبر وجهة عمرانية صديق للبيئة، ويجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية في تناغم عمراني فريد، ليقدّم نموذجًا مثاليًا للمعيشة العصرية المريحة. ويشكّل إطلاق المرحلة الثانية خطوة محورية في مسيرة مجموعة ألف نحو تشييد مجتمعات مستقبلية تواكب التطور الحضري وتعزّز مكانة الشارقة كوجهة عقارية رائدة في الدولة.

يحتفي المشروع بامتداد المساحات الخضراء حول منطقة المسبح، ليضفي طابعاً أكثر انسجاماً وجمالاً على المشهد العام، مع تعزيز التواصل البصري بين عناصر التصميم العمراني والطبيعة المحيطة. ويجسّد «أُلفه» رؤية تقوم على احتضان الطبيعة في أوسع نطاقاتها، حيث تتوزع الحدائق والممرات الخضراء لتخلق أجواءً هادئة ومفعمة بالحيوية، تشجّع على الاستجمام وممارسة الأنشطة في الهواء الطلق. وتوفّر هذه المساحات المفتوحة إطلالات خلابة من معظم الشقق، لتمنح السكان تجربة عيش راقية تنبض بالسكينة وتكرّس إحساساً عميقاً بالارتباط بالطبيعة.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "يمثّل إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع «أُلفه» محطة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة ألف نحو إعادة صياغة مفهوم السكن الحديث في الشارقة. ويعكس هذا التوسّع رؤيتنا الاستراتيجية في بناء مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم أهداف الإمارة في التنمية الحضرية طويلة المدى".

وأضاف النعيمي:" نواصل ترسيخ التزامنا بالابتكار والتميّز في التصميم والنمو المسؤول، بما يضمن بقاء مجموعة ألف في طليعة القطاع العقاري المتطور في الشارقة، وشريكًا موثوقًا في رسم ملامح مستقبلها العمراني."

ستضم المرحلة الثانية شققاً مكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، صُممت بعناية لتُوفّر أقصى درجات الإضاءة الطبيعية والراحة. وتتميّز الوحدات بواجهات زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف، وشرفات واسعة، وتوزيعات داخلية مدروسة تتيح إطلالات مباشرة على الحدائق الخضراء، وحمامات السباحة، وأفق المدينة العصري في أكثر من 75% من الشقق. كما تشتمل التصاميم الداخلية على مطابخ عصرية مصممة خصيصًا، وخزائن متكاملة، وتشطيبات فاخرة تلائم تطلعات سكان اليوم الباحثين عن أسلوب حياة متكامل ومتوازن.

ويتميّز المشروع بموقعه المركزي الذي يربط السكان بأهم الوجهات التعليمية والترفيهية في الشارقة، حيث يبعد ثماني دقائق عن المدينة الجامعية، وتسع دقائق عن سيتي سنتر الزاهية، وخمس عشرة دقيقة فقط عن مطار الشارقة الدولي. كما يتمتع بقربه من مرافق الرعاية الصحية والمراكز التجارية وشبكات النقل الرئيسية، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والمهنيين والمستثمرين على حد سواء.

نبذة عن مجموعة ألف

مجموعة ألف هي شركة خاصة لتطوير مشاريع أسلوب الحياة مقرها إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، قام بتأسيسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي عام 2013. وتعمل المجموعة على تطوير الوجهات والمنشآت التي تقدم أرقى عناصر أسلوب الحياة العصرية، من خلال الاستثمارات الضخمة وإقامة المشاريع الاستراتيجية المشتركة.



وتبلغ قيمة أصول مجموعة ألف والأراضي التابعة لها 12 مليار درهم إماراتي، كما تقدم مشاريع رائدة في قطاعيّ الأعمال والترفيه، تتكامل مع المجمعات السكنية التي تقوم المجموعة بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.



وتدرك مجموعة ألف الإمكانات الهائلة لهذه المدينة العصرية المتطورة، وتسعى إلى الاستفادة من النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة، وموقعها الجغرافي المميز كصلة وصل تربط بين دبي والإمارات الشمالية. وتستثمر مجموعة ألف في تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة مع جهات بارزة ذات مصداقية، ليغطي نطاق أعمالها قطاعات متعددة.

