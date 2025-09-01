القاهرة، أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن تنظيم مؤتمر ألاميدا الدولي الأول للتمريض، والذي أُقيم تحت عنوان "مستقبل التمريض: كيفية استخدام التكنولوجيا لتطوير خدمات الرعاية الصحية". وقد شهد المؤتمر حضور نخبة من كبار الأكاديميين، وممثلي مجالس التمريض الدولية، والقيادة التنفيذية لمجموعة مستشفيات ألاميدا. كما شهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى ضمت عمداء كليات التمريض من جامعات القاهرة، وعين شمس، والسادس من أكتوبر، وبورسعيد، وبنها، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات إقليمية مثل منظمة الصحة العالمية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية. ولقد أتاح المؤتمر منصة استثنائية للحوار والابتكار والتعاون، مما يعكس التزام المجموعة الراسخ بالتعليم المستمر، ومواجهة التحديات، ودفع عجلة الابتكار، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها الدولية.

وبصفتها أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية فريق عمل يزيد عن 7,300 موظف، يمثل طاقم التمريض ثلث الفريق الطبي. وتحظى شبكة مستشفياتها، الحائزة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI)، بثقة المرضى من مختلف أنحاء مصر والعالم العربي وقارة إفريقيا، مما يعكس التزام المجموعة الجاد بتطبيق المعايير العالمية، وتقديم خدمات رعاية صحية تلبي احتياجات المرضى في المقام الأول، ودعم التطوير المهني لكوادرها الطبية على كافة المستويات.

يُعد التمريض الركيزة الأساسية لخدمات الرعاية الصحية، حيث تشير الأبحاث إلى أن حوالي 64% من تفاعلات المريض أثناء إقامته في المستشفى تكون مع فريق التمريض، وهو ما يعكس دورهم المحوري في تعزيز معدلات الشفاء وتقديم الدعم اللازم. لذلك، فالتمريض يتجاوز كونه مجرد مهنة؛ بل هو داعم أساسي في رحلة علاج المريض، ويمثل حجر الزاوية في ثقافة التميز التي تتبناها مجموعة ألاميدا.

واستشرافًا بالمستقبل، تضع مجموعة ألاميدا خطة عمل طموحة لمواصلة الارتقاء بممارسات التمريض إلى آفاق جديدة. فبحلول عام 2026، ستقوم المجموعة بإنشاء مراكز تدريب مطوّرة ومجهزة بأحدث التقنيات، وإطلاق برامج زمالة متقدمة، وبناء منصات للتعلم المستمر، وذلك بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين بهدف الحصول على أعلى درجات الاعتماد الدولي في معايير التميز بمجال التمريض.

وفي هذا السياق، صرح نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية أن المجموعة تتبنى خطة عمل واعدة لعام 2026 والمتمثلة في إطلاق مراكز تدريب وبرامج زمالة جديدة، وتعزيز التعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية، ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجالس الدولية المتخصصة بهدف النهوض بممارسات التمريض وفقًا لأفضل المعايير الدولية. وأضاف ميشرا أن توسع المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي سيخلق المزيد من الفرص الجذابة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يرسخ التزامها المتواصل بتحقيق بالتميز والنمو والاستدامة.

واختتم اليوم باحتفالية مميزة لتكريم نخبة من الكوادر التمريضية والقيادية على تفانيهم في العمل، حيث قامت إدارة المجموعة بتقديم الجوائز وشهادات التقدير لهم باعتبارهم نموذجًا يُحتذى به في الرعاية والتميز. وجاء هذا التكريم تقديرًا لإسهاماتهم القيّمة في رحلة شفاء المرضى، وتأكيدًا على الرؤية المستقبلية للمجموعة المتمثلة في تبني أفضل الحلول التكنولوجية لتطوير خدمات الرعاية الصحية.

عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.

-انتهى-

#بياناتشركات