سلطنة عُمان: أعلنت مجموعة أباريل عن افتتاح أول متجر لعلامة آن كلاين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في أفنيوز مول في سلطنة عُمان، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة توسّع العلامة في المنطقة، وتعزّز من محفظة المجموعة التي تضم نخبة من أبرز العلامات العالمية في قطاع الأزياء.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة 1,600 قدم مربع، ليقدّم لعملاء سلطنة عُمان تجربة متكاملة تعكس هوية علامة آن كلاين الكلاسيكية، من خلال تشكيلة مختارة من الحقائب والإكسسوارات وقطع الأزياء الأساسية المصممة بأسلوب يلائم المرأة العصرية.

تشتهر علامة آن كلاين بإرثها العريق، حيث رسّخت مكانتها كرمز للأناقة والرقي وتمكين المرأة. وتقدّم العلامة تصاميم تجمع بين الأناقة والعملية، لتكون خيارًا مفضّلًا للنساء الباحثات عن قطع راقية ومتعددة الاستخدامات تناسب مختلف جوانب حياتهن. ومن حقائبها الأيقونية إلى إكسسواراتها العصرية، تواصل آن كلاين استقطاب النساء اللواتي يقدّرن التصاميم الكلاسيكية المتجددة والتفرّد والثقة.

وقد تم تصميم المتجر الجديد بعناية ليعكس هوية آن كلاين المميزة، موفراً تجربة تسوق مريحة وراقية، حيث يمكن للعملاء استكشاف أحدث التشكيلات ضمن بيئة عصرية تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الحديثة.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: "يسعدنا أن نقدّم لعملائنا في سلطنة عُمان أول متجر لعلامة آن كلاين في دول مجلس التعاون الخليجي. تُجسّد آن كلاين الأناقة الخالدة وتمكين المرأة من خلال الموضة، ونحن على ثقة بأن تصاميمها الراقية والعملية ستلقى صدى واسعًا لدى النساء في مختلف أنحاء المنطقة."

ويمثّل افتتاح المتجر في أفنيوز مول انطلاقة آن كلاين في منطقة الخليج، ويعكس التزام مجموعة أباريل المستمر بتقديم علامات عالمية رائدة وتجارب تسوق متميزة للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن آن كلاين

في آن كلاين، تقوم رسالتنا على عنصرين أساسيين: الصورة والتأثير. نقدّم للمرأة العاملة حول العالم أسلوبًا كلاسيكيًا مستمدًا من إرث العلامة، وفي الوقت ذاته ندعم القضايا والمجتمعات التي تهمها ونمكّنها من إحداث تغيير إيجابي. وقد استُلهمت هذه الرؤية من آن كلاين نفسها، التي قالت: «لن تغيّر الملابس العالم، بل النساء اللواتي يرتدينها."

اليوم، تواصل آن كلاين تقديم تصاميمها للنساء المؤثرات حول العالم، من خلال منتجاتها المتوفرة في ما يقارب 100 دولة. للمزيد من المعلومات والانضمام إلى نادي آن كلاين إنسايدر، يُرجى زيارة www.anneklein.com، ومتابعة @AnneKlein على فيسبوك وتيك توك، و@AnneKleinOfficial على إنستغرام.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

تعود ملكية علامة آن كلاين إلى "WHP Global" فيما تديرها مجموعة أباريل في المنطقة بموجب اتفاقية ترخيص طويلة الأمد.

