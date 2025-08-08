دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الأزياء ونمط الحياة، عن افتتاح أول متجر مستقل للعلامة الشهيرة "مارثا ستيوارت" في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة ماركي براندز، الشركة المتخصصة في تطوير العلامات التجارية العالمية. يقع المتجر الجديد في سيتي سنتر مردف بدبي، ويمثل هذا الافتتاح خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع العالمية للعلامة.

يقدم المتجر تجربة تسوق متكاملة تجسد أسلوب مارثا ستيوارت المميز، ويضم مجموعة واسعة من أدوات المطبخ، ومستلزمات المائدة، ومستلزمات السرير والحمام، والعطور المنزلية، وقطع الديكور، جميعها مصممة بعناية لتلائم أسلوب الحياة العصري وتضفي لمسة من الأناقة على كل منزل.

بعد الافتتاح الناجح في كل من سيتي سنتر مردف، دبي هيلز مول، ومول الإمارات، أصبحت متاجر مارثا ستيوارت الثلاثة مفتوحة رسميًا في دبي، مع خطط لمواصلة التوسّع الإقليمي خلال العام المقبل، تشمل افتتاح فروع جديدة في الهند والكويت والمملكة العربية السعودية.

وقال نيراج تيكشنداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: " نحن فخورون بجلب عالم مارثا ستيوارت إلى الشرق الأوسط. هذا الافتتاح يعكس التزامنا بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مرموقة وتقديم تجارب تسوق مميزة لعملائنا. فلسفة مارثا التي تجمع بين الجودة، التصميم، والحياة الراقية تنسجم تمامًا مع رؤيتنا للتجزئة في المنطقة."

من جانبه، أضاف هيث غولدن، الرئيس التنفيذي لشركة ماركي براندز: "يمثل هذا المتجر نقطة تحوّل مهمة في مسيرة العلامة. لأول مرة، يمكن للعملاء التفاعل مباشرة مع عالم مارثا ستيوارت من خلال تجربة تسوّق مصممة بعناية. إنها وجهة للإلهام، والاكتشاف، والتصميم الراقي."

تم تصميم كل متجر ليكون وجهة متكاملة، وليس مجرد مكان للتسوّق، بل مساحة تعرض أسلوب مارثا ستيوارت في الطهي، والضيافة، وتنسيق المنزل. من أدوات الطهي الخاصة بها إلى العطور المنزلية الفاخرة، تجمع التشكيلة بين الجمال والعملية.

ومع مخططات لافتتاح المزيد من المتاجر، تستعد مجموعة أباريل بالتعاون مع ماركي براندز لتغيير تجربة التسوّق المنزلي في الخليج وخارجه.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية رائدة في عالم الأزياء ونمط الحياة، يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2,300 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

لمحة عن آب كورب:

آب كورب القابضة، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة نيليش فيد، هي شركة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ومن خلال شركتها الرائدة مجموعة أباريل، تدير آب كورب عملياتها في 14 دولة عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية محلية وعالمية، وبتعيين 27,000 موظف. كما تمكنت الشركة القابضة من ترسيخ حضورها في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل التجزئة، والمأكولات والمشروبات، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمار.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.appcorp.ae/#vision

