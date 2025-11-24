المنامة: حصدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، جائزة "مشروع العام لتوليد الطاقة في مملكة البحرين" عن مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، وذلك ضمن جوائز "ميد" لجودة المشاريع لعام 2025، مؤكدة بذلك دورها الريادي في تبني الحلول المستدامة للطاقة في الصناعة.

تسلم الجائزة نيابة عن إدارة الشركة كل من الرئيس التنفيذي للطاقة، أمين سلطان، ومدير صيانة محطة الطاقة الخامسة بالإنابة، سيد عامر حسين، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم – بالتعاون مع بنك المشرق – بتاريخ 19 نوفمبر 2025 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأ مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة عملياته التشغيلية التجارية في 22 ديسمبر 2024، ويعد من أبرز المشاريع الرائدة في البا وعلى مستوى صناعة الألمنيوم، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 680.9 ميغاوات ويعمل بتوربين غازي من فئة M701JAC من شركة ميتسوبيشي باور بنظام الدورة المركبة. ويتميز هذا التوربين بجاهزيته لاستخدام الهيدروجين كوقود بديل، لتكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التقنية المتقدمة في مصاهر الألمنيوم بالشرق الأوسط. وساهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية بمحطة الطاقة الخامسة في البا من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، إلى جانب خفض معدل تركيز انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن يتم إنتاجه من الألمنيوم، بما يدعم جهود الشركة في دعم أهداف المملكة لتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلًا:

"يعكس هذا التقدير دورنا الريادي وسعينا الدائم لتحقيق التميز التشغيلي والحفاظ على البيئة في مملكة البحرين. ويُعد مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة الخامسة ركيزة استراتيجية لدعم نمو الشركة المستدام وتعزيز جهود المملكة نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني. ومن خلال اعتماد تقنية جاهزة لاستخدام الهيدروجين كوقود بديل، فإننا نهيئ عملياتنا لمتطلبات المستقبل، ونرسّخ معيارًا جديدًا لحلول توليد الطاقة الصناعية على مستوى المنطقة".

ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي للطاقة، أمين سلطان، قائلًا:

"يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة نقطة تحول في عمليات توليد الطاقة لصناعة الألمنيوم. فاعتمادنا تقنية التوربين الغازي من فئة M701JAC من شركة ميتسوبيشي باور يتيح إنتاج 680.9 ميغاوات من الطاقة بكفاءة عالية وموثوقية، مع خفض تركيز الانبعاثات. ويبرهن هذا المشروع على قدرتنا على دمج أحدث التقنيات مع مبادئ التميز التشغيلي التي نتبنتاها لتلبية متطلبات الطاقة المتزايدة في البا، وبشكل مستدام".

جدير بالذكر أن جوائز "ميد" لجودة المشاريع تحتفي بأفضل المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم اختيار المشاريع الفائزة من بين 87 مشروعًا في 17 فئة مختلفة، وذلك بناءً على معايير تشمل التميز الهندسي، والابتكار، والاستدامة، والتأثير المجتمعي.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 280 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 87% (2024) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، إلى جانب مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري للمملكة بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلى وجه الخصوص، يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 680.9 ميغاوات تعمل بنظام الدورة المركبة. وساهمت هذه التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك في خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط منتجاتها الجديد من الألمنيوم منخفض الكربون EternAlTM، والذي يشمل سلسلتي منتجات بفئات متنوعة لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث تضم السلسلة الأولى محتوى من الألمنيوم المعاد تدويره، فيما توظف السلسلة الثانية تعويضات الكربون المعتمدة والتي تم تحقيقها مباشرة من خلال مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 41 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في نوفمبر 2025 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس الدائم للجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) وجائزة الرئيس من الجمعية ذاتها (نظير فوزها بالجائزة الذهبية لأكثر من عشر مرات على التوالي)، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 5 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

