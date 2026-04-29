الشارقة- نظّم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لقاءً تفاعليًا جمع قياداته مع مجموعة من الشباب المواطنين العاملين في مختلف إداراته، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في قيادة مسيرة الابتكار وصناعة المستقبل.

ويأتي هذا اللقاء ضمن نهج مؤسسي يتبناه المجمع لترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، وفتح قنوات التواصل المباشر مع الكوادر الوطنية، بما يسهم في تطوير بيئة عمل محفزة، تدعم الإبداع وتستثمر في الطاقات الشابة، انسجامًا مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز ملف التوطين وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

ويسعى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية في بناء بيئة عمل محفزة، تُشجّع الكفاءات الوطنية على التميز في الأداء والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. ويحرص المجمع على إشراك الموظفين في تطوير منظومة العمل، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، وأخذها بعين الاعتبار في مختلف مبادراته، الأمر الذي أسهم في إطلاق عدد من البرامج والمبادرات على المستويين المؤسسي والتشغيلي. كما يؤكد المجمع التزامه بترسيخ نهج قائم على الحوار التشاركي البنّاء مع كوادره، بما يعزز ثقافة الابتكار والعمل المشترك.

وخلال اللقاء، التقى سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، بالشباب المواطنين، حيث استمع إلى أفكارهم وتطلعاتهم، واطلع على تجاربهم المهنية، ومقترحاتهم الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز منظومة الابتكار داخل المجمع.

كما شهد اللقاء تقديم عدد من العروض التقديمية من قبل مجموعة من الموظفين المواطنين من مختلف الأقسام، استعرضوا خلالها آليات العمل الحالية، والخطط المستقبلية، إلى جانب رؤى تطويرية قائمة على أفكار مبتكرة ومقترحات إبداعية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين الإدارات، بما يعكس مستوى الوعي والطموح الذي تتمتع به الكفاءات الوطنية الشابة.

وأكد المحمودي أن تمكين الكفاءات الوطنية يمثل أولوية استراتيجية للمجمع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مشاركة الشباب في دعم وتطوير القرارات المؤسسية، وتوفير البيئة الداعمة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات واقعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المجمع يواصل جهوده في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المهني، وإشراكهم في مشاريع الابتكار والبحث العلمي، بما يعزز جاهزيتهم لقيادة القطاعات المستقبلية.

وشهد اللقاء نقاشات مفتوحة عكست تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، الذين طرحوا رؤى وأفكارًا تسهم في تطوير منظومة العمل، مؤكدين حرصهم على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف المجمع، وترجمة توجهاته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

ويعكس هذا اللقاء روح الرؤية التي تتبناها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، والتي تضع الإنسان في قلب استراتيجياتها التنموية، وتؤكد أن تمكين الشباب يمثل ضرورة وطنية لتعزيز استدامة التنمية. ويجسد في الوقت ذاته توجهًا متكاملًا يعتمده مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في دعم ملف التوطين، من خلال إشراك الكفاءات الوطنية في الحوار وصناعة القرار، وتهيئة بيئة محفزة لإبداعهم، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، وقادرين على تحمل المسؤولية وقيادة المرحلة المقبلة.

#بياناتشركات