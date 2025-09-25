عقد مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان، اجتماعه الثالث للعام 2025 لمناقشة سير عمل ومستجدات مشاريعه ومبادراته، وأجندة مشاركاته المحلية والدولية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

ترأست الاجتماع الدكتورة آمنه خليفة آل علي ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وحضر الاجتماع عضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس وذلك في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان.

وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور، وأكدت أهمية الابتكار والتنوع في خدمات وبرامج المجلس بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة لضمان تهيئة بيئة أعمال محفزة تسهم في تنمية مشاريع عضوات المجلس من صاحبات رخصة بدايات بشكل خاص، ورواد ورائدات الاعمال بشكل عام، وتوسيع نطاق مشاركات صاحبات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، تحقيقاً لأهداف المجلس ورؤية عجمان 2030 ومستهدفات المبادرة الوطنية "عام المجتمع".

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يؤمن بضرورة تشجيع المرأة على ابتكار نماذج أعمال مبتكرة وبدء مشاريع ريادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال العمل على تمكينها بالأدوات الداعمة والمعارف اللازمة، وتوفير البرامج التدريبية والمبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، ودعمها لإطلاق مشاريع ريادية مبتكرة قادرة على النمو والتوسع.

تناول الاجتماع عرضاً شاملاً حول برنامج "تكامل" كأحد المبادرات الريادية، والهادف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي، ودعم مشاركتها الفاعلة في الصناعات المحلية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لغرفة عجمان ورؤية الإمارة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار، ويركز المشروع على تمكين سيدات ورائدات الأعمال في مجال الصناعات والإنتاج عبر برامج تدريبية وتطويرية متخصصة، وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات صاحبات الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، كما يهدف إلى توفير فرص عمل مبتكرة، وتعزيز ثقافة الابتكار في المشاريع الصناعية والإنتاجية.

واطلعـت عضوات المجلس على تقرير إنجاز مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية المبردة، المنفذ ضمن مبادرة "ازرع واحصد"، والرامية إلى تعزيز ثقافة الزراعة لدى الأسر وتشجيعها على تبني ممارسات زراعية مستدامة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وأكد الحضور أهمية توسيع نطاق المشروع وزيادة عدد المستفيدات منه، بما يضمن تمكين المرأة في المجال الزراعي، وتوظيف التقنيات الحديثة في الزراعة لتحقيق إنتاجية أعلى وجودة أفضل، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الزراعة كأحد أساسيات الأمن الغذائي وجودة الحياة.

كما اطلع الحضور على أنشطة وفعاليات مجلس سيدات أعمال عجمان لعام 2026، وناقشوا أبرز مشاريعه وخططه المستقبلية، وأجندة المشاركات الخارجية خلال المرحلة المقبلة.

-انتهى-

#بياناتشركات