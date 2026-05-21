ويناقش أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز النمو وتوسيع منظومة الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الاجتماع السادس لمجلس إدارة المجمع، والذي شهد وضع مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة لتعزيز رؤية المجمع الابتكارية واستقطاب المزيد من الشركات العالمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مرافق صيانة الطائرات الجديدة التابعة لشركة العربية للطيران في مطار الشارقة الدولي، باستضافة من العربية للطيران، عضو مجلس إدارة المجمع، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع أحدث التطورات في منظومة المجمع، والتقدم التشغيلي، والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والنمو الاقتصادي القائم على البحث والتطوير.

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس عدداً من البنود الاستراتيجية التي ركزت على توسيع المنظومة الدولية للمجمع من خلال استقطاب الشركات الابتكارية والتكنولوجية من مختلف أنحاء العالم، مع مواصلة تعزيز الخدمات وآليات الدعم المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات البحثية العاملة ضمن المجمع.

وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أهمية تعزيز التعاون المستدام بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الابتكار وخلق فرص اقتصادية ذات أثر ملموس. وأشارت سموها إلى أن المجمع يواصل أداء دور محوري في رسم ملامح اقتصاد الابتكار المستقبلي في الشارقة من خلال المبادرات العملية والشراكات الدولية والمنظومة المتكاملة التي تمكّن المبتكرين والصناعات الناشئة.

من جانبه، استعرض حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مستجدات المشاريع القائمة، وسلط الضوء على أولويات المجمع خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتصنيع المتقدم والابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمي.

كما استعرض المجلس التقدم المحرز ضمن أربعة محاور رئيسية يركز عليها المجمع، تشمل تقنيات الاستدامة والبيئة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم والتحول الرقمي. كما تناولت المناقشات فرص تعزيز مسارات تحويل الابتكارات إلى تطبيقات تجارية، وتسريع مبادرات نقل الأبحاث إلى الأسواق، وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة وقادة القطاع الصناعي.

وضمن جدول الأعمال، اطّلع أعضاء المجلس على مستجدات تتعلق بالبنية التحتية للابتكار ومبادرات تطوير منظومة المجمع، بما يشمل الجهود الرامية إلى توسيع قدرات النمذجة الأولية، ودعم الابتكار الصناعي، وتعزيز تنافسية الشارقة كوجهة للاستثمارات وريادة الأعمال المستقبلية. كما أكد المجلس أن الاستدامة تمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للمجمع خلال عام 2026، مع إطلاق مجموعة من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي ستتمحور حول تعزيز الابتكار المستدام ودعم الحلول ذات الأثر البيئي والاقتصادي طويل المدى.

كما سلط الاجتماع الضوء على تنامي حضور المجمع على المستوى الدولي من خلال الشراكات الاستراتيجية والفعاليات العالمية للابتكار والبرامج التعاونية التي تعزز مكانة الشارقة كبوابة تربط بين منظومات الابتكار الإقليمية والعالمية.

وعكس عقد الاجتماع في مرافق صيانة الطائرات الجديدة التابعة لشركة العربية للطيران مستوى التعاون القوي بين المجمع والمؤسسات الوطنية الرائدة في دعم الابتكار والصناعات المتقدمة والقطاعات الاقتصادية المستقبلية في إمارة الشارقة.

ويواصل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تعزيز دوره كمحفّز للابتكار والتنمية المستدامة من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين القطاع الأكاديمي والحكومي والصناعي ورواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى حلول مؤثرة ذات امتداد عالمي.

