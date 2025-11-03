القاهرة، أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، المسجلة بكودARAB في البورصة المصرية، عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه مصري، وذلك عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب النقدي مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة التوسعية الرامية إلى تعزيز المركز المالي وتمويل التوسعات الجديدة في عدد من المشروعات قيد التنفيذ داخل وخارج القاهرة، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنشاءات وتحقيق معدلات تسليم مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف شركة المطورون العرب القابضة، زيادة رأس المال بعدد 10 مليارات سهم عادي بقيمة اسمية للسهم 0.10 جنيه مصري للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الاسمية للسهم، ولكل سهم من أسهم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدًا مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

وتخطط الشركة، لتوجيه الزيادة في رأس المال، والتي تعد الأضخم في تاريخ الشركة، لتمويل خطة التطوير والاستثمار التي تستهدف رفع كفاءة محفظة المشروعات وتعزيز المبيعات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في الإيرادات وتحسين هوامش الربحية.

في هذا الصدد قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن قرار زيادة رأس المال يعكس الثقة الراسخة في قوة سوق المال المصري وقدرته على تمويل توسعات الشركات المقيدة ودعم خططها للنمو، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قدرة الشركة التمويلية واستغلال الفرص الواعدة في السوق العقاري المصري، خاصة في ظل الطلب القوي على المجتمعات السكنية المتكاملة ومشروعات المدن الجديدة.

وأضاف أن الزيادة الرأسمالية ستتيح للشركة توسيع نطاق مشروعاتها قيد التطوير، وزيادة معدلات التسليم بما ينعكس على نمو الإيرادات وتحسن هوامش الربحية، مشيرًا إلى أن الإدارة التنفيذية تعمل على تنفيذ خطة مالية متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل لموارد الشركة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.

وأكد أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار المدروس والتوسع المتوازن، بما يعزز مكانتها في السوق ويؤهلها لتحقيق أهدافها طويلة الأجل في تنمية محفظتها العقارية وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء.

ومن المقرر أن يوجه رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في إجراءات الاكتتاب ومناقشة تعديل المواد (6 و7) من النظام الأساسي في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب، وذلك في إطار التزامها الكامل بكافة الضوابط التنظيمية والإفصاحات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

