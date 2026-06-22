القاهرة، أعلنت شركة متلايف مصر وبنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو ضمن قطاع البنوك الدولية، عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية في مجال التأمين البنكي لمدة خمس سنوات إضافية، في خطوة تعكس استمرار التعاون الناجح بين الجانبين على مدار عقد كامل من العمل المشترك داخل السوق المصري. وجاء ذلك، خلال احتفالية حرص على حضورها القيادات التنفيذية من الجانبين، إلى جانب فرق العمل، في تأكيد على عمق العلاقة المؤسسية في تقديم حلول مالية وتأمينية متكاملة تلبي احتياجات العملاء.

وخلال الفعالية، استعرض الجانبان أبرز محطات التعاون خلال العقد الماضي، والذي أسهمت في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين البنكي، وتقديم حلول مبتكرة تدعم مختلف مراحل الحياة المالية للأفراد.

وفي هذا السياق، يواصل بنك الإسكندرية ترسيخ دوره كممكن رئيسي لحلول التأمين البنكي، من خلال دمج الخدمات التأمينية ضمن باقة متكاملة من المنتجات المصرفية، بما يعزز تجربة العملاء ويوفر لهم حماية مالية شاملة. ويُعد بنك الإسكندرية أول شريك لمتلايف مصر في مجال التأمين البنكي، حيث انطلقت الشراكة بين الطرفين في سبتمبر عام 2014، لتشكل نموذجًا مبكرًا للتكامل بين القطاعين المصرفي والتأميني في السوق المحلي.

وتوفر منتجات متلايف للتأمين على الحياة حلولًا متكاملة تشمل التخطيط لمستقبل تعليمي للأبناء، وتغطية احتياجات الزواج، بالإضافة إلى التخطيط للتقاعد، بما يجمع بين الحماية التأمينية والتخطيط المالي طويل الأجل.

كما شهدت الفعالية أيضًا تكريم عدد من القيادات والكوادر التي ساهمت في نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، تقديرًا لدورهم في تطوير نموذج التعاون بين المؤسستين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء. كما تم استعراض أهم محطات النجاح التي تحققت خلال العقد الماضي، والتي عززت مكانة الشراكة كنموذج رائد في قطاع التأمين البنكي داخل مصر.

في هذا الصدد قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف مصر، إن الشراكة مع بنك الإسكندرية تمثل أكثر من كونها تعاونًا تجاريًا، إذ تجسد منصة استراتيجية طويلة الأمد لبناء قيمة مشتركة ومستدامة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن متلايف تنظر إلى بنك الإسكندرية باعتباره شريكًا محوريًا في تطوير نماذج توزيع مبتكرة في قطاع التأمين البنكي تعزز من كفاءة الوصول إلى العملاء وتطوير تجربة الخدمة.

وأضاف أن نجاح هذه الشراكة على مدار السنوات الماضية يعكس قوة الثقة المؤسسية وفاعلية الحوكمة المشتركة بين الجانبين، وهو ما شكل أساسًا لاستمرارية التعاون ونموه بشكل مستدام، مؤكدًا التزام متلايف المستمر بتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية التأمينية عبر تعزيز الابتكار في قنوات التوزيع وتطوير تجربة العميل داخل القطاع المصرفي بما يدعم جهود الشمول المالي في السوق المصري.

وفي هذا السياق، أكد وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي بشركة متلايف مصر، أن الشراكة مع بنك الإسكندرية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستراتيجي بين قطاعي التأمين والبنوك، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت في تقديم حلول تأمينية مبتكرة ساعدت العملاء على التخطيط لمستقبلهم المالي بثقة ومرونة.

وأضاف أن متلايف مصر تحرص على مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير الخدمات التأمينية وتعزيز تجربة العملاء، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع بنك الإسكندرية لتقديم حلول مالية متكاملة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة وتدعم تطور السوق المالي المصري.

ومن جانبه، أعرب باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، عن سعادته بتجديد الشراكة مع متلايف مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد نموذجًا قويًا للحلول المالية المتكاملة التي تعزز تجربة العملاء بشكل شامل. كما وجّه خالص تقديره لشركة متلايف مصر على الثقة المستمرة وروح الشراكة البناءة، التي كانت ركيزة أساسية في تحقيق هذا النجاح.

وأضاف: "نحن فخورون بالنتائج الملموسة التي حققتها هذه الشراكة على مدار السنوات الماضية، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من هذا التعاون الاستراتيجي الناجح، الذي يعكس التزامًا مشتركًا بالابتكار والتميّز وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. كما نواصل تركيزنا على تقديم منظومة متكاملة تجمع بسلاسة بين الخدمات المصرفية والتأمينية في مكان واحد. وتماشيًا مع الرؤية الأوسع لمجموعة إنتيسا سان باولو، يظل التزامنا مرتكزًا على نموذج يضع العميل في صدارة أولوياته، مع الاستمرار في الابتكار لتقديم حلول ذات قيمة، تُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام."

وعلق رامي طه، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي (نائب الرئيس التنفيذي) في بنك الإسكندرية، قائلًا: "تمثل شراكتنا مع متلايف مصر ركيزة أساسية في تطوير خدماتنا في قطاعي التجزئة المصرفية وإدارة الثروات، حيث تُمكّننا من تقديم حلول تأمين بنكي سهلة الوصول ومتمحورة حول احتياجات العملاء، بما يلبي متطلباتهم المتغيرة عبر مختلف مراحل حياتهم. كما تتيح لهم قدرًا أكبر من الراحة والمرونة، وإمكانية إدارة احتياجاتهم المالية والتأمينية بشكل متكامل. ويأتي هذا أيضًا في إطار أجندة الشمول المالي الخاصة بنا، من خلال إتاحة حلول مالية مصممة خصيصًا لشرائح أوسع من المجتمع."

نبذه عن شركة متلايف:

شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة - متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لما يقرب من 30 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.

شركة متلايف لتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية) - خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت ترخيص رقم (10) صادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1997 - ومقيدة بسجل التجاري رقم (35103). للاستفسارات أو الشكاوى، يرجى التواصل معنا على 19097.

نبذة عن بنك الإسكندرية:

بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، حيث تم تأسيسه في عام ١٩٥٧ ، ويتبع لمجموعة إنتيسا سان باولو منذ عام ٢٠٠٧، هذا ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع بإجمالي ١٧٥ فرعًا تنتشر في جميع محافظات مصر الرئيسية، ويعمل به ٤٬٢٠٠ موظفًا يفخرون بخدمة أكثر من ١٫٨ مليون عميلًا من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مصرفية متنوعة للعملاء الافراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، كما ننفذ حاليا استراتيجية طموحة للتحول الرقمي من أجل تقديم تجربة بنكية فريدة ومتعددة القنوات لعملائنا تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. يأتي ذلك بالاعتماد على تقنيات ال Big Data وبدعم الشركاء الرئيسيين في التكنولوجيا المالية.

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