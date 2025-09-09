المبنى يضم مركز دبي للابتكار لتوفير تجربة عملية لحلول إدارة الطاقة إيكوستركتشر EcoStruxure™، ومراكز البيانات المجهزة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات المباني الذكية

المبنى يعطي الأولوية لكفاءة الطاقة ورفاه الموظفين من أجل تعزيز الإنتاجية والتعاون

دبي : حققت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، الحياد الكربوني لمكتبها الجديد في دبي، "ذا نست"، بعد ثلاثة أشهر فقط من افتتاحه. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة برصد انبعاثات الكربون والإفصاح عنها وتعويضها. ويهدف المبنى الى إعطاء الأولوية لكفاءة الموارد وتسهيل التعاون ورفاه الموظفين، بدمج أحدث الأجهزة والبرمجيات في جميع أنحاء المبنى لضمان المرونة والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية في عالم سريع التغير.

ومثّل افتتاح مكتب شنايدر إلكتريك الجديد في دبي في شهر مايو الماضي أول منجزات برنامج "المباني المؤثرة" الجديد Impact للشركة، والذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة في مرافقها التجارية العالمية باستخدام حزمة حلول إيكوستركتشر EcoStruxure™. وتشمل هذه التقنيات "تشغيل المباني"، و"خبير مراقبة الطاقة"، و"منصة بيانات المباني"، و"بلانون"، حيث يمكن لزوار المبنى الاطلاع بشكل عملي على تجربة تقنيات المباني الذكية.

وقالت أمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج: "دمج تقنياتنا مكّننا من خفض استهلاك الطاقة بنسبة 37% هذا العام، ونهدف إلى خفض انبعاثات تعادل أكثر من 700 طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2026، مما يثبت أن مستقبل الحياد المناخي يصبح واقعاً ملموساً. ونحن فخورون بإنشاء بيئة عمل نابضة بالحياة تتوافق بشكل مباشر مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 وتمثل نموذجًا لمستقبل أكثر استدامة".

وأضافت الشاذلي: "مبنى (ذا نست) ليس مجرد مبنى جديد؛ بل نموذج للشراكة، حيث قام موظفونا بتسمية هذا المبنى. وهذا ما حقق شعوراً حقيقياً بالانتماء منذ تدشينه. وبالتعاون مع شركاء محليين مثل واحة دبي للسيليكون وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، نجحنا في تجسيد هذه الرؤية المستقبلية".

تجدر الإشارة إلى أن مبنى "ذا نست" لشنايدر إلكتريك تم تشييده وفق أربع ركائز رئيسية هي، أنه مستدام، ومصمم لراحة المستخدم، ومرن، ومتميز في الكفاءة.

فهو يخفض الانبعاثات بمقدار يكافئ أكثر من 700 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الاستخدام السنوي للطاقة في 82 منزلًا في دولة الإمارات؛ وهو يستهدف توفير 47٪ من احتياجاته من مصادر الطاقة المتجددة، بما يؤهله للحصول على شهادة "ليد" LEED البلاتينية في هذا المجال. وهو يركز على رفاه الأفراد كمبنى صحي بجودة هواء داخلي وضوء نهاري وفير ومركز ابتكار ريادي وغرف اجتماعات ذكية وتسهيلات للزوار ولإجراءات الاستقبال، بما يمكنه من الحصول على تصنيف "ويل إكويتي" WELL Equity. وهو مرن عبر ما يمتلكه من شبكة مصغرة متكاملة، وتوأم رقمي يعزز الكفاءة التشغيلية، ومركز بيانات طرفي آمن إلكترونياً، مما يضمن الصيانة الاستباقية وكفاءة إدارة الأصول الرقمية. وهو فعال ومتميز في الكفاءة كبيئة عمل متقدمة متكيفة مع تحليلات الذكاء الاصطناعي في إشغال المساحات والتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية والصيانة وتحسين عمليات التشغيل، لما فيه توفير أكثر من 50% في استهلاك الطاقة والمياه، والتحسين المستمر لسير العمل وأتمتة إدارة المرافق.

ونظرًا لأن المباني مسؤولة عما يصل إلى 37% من انبعاثات الكربون العالمية، فقد صمم مبنى "ذا نست" خصيصاً لإبراز دور تطبيقات التكنولوجيا في تعزيز الاستدامة بشكل كبير في البيئة العمرانية.

كما تدمج شنايدر إلكتريك المتابعة الرقمية والأتمتة في البنية التحتية للمبنى لتحسين كفاءة الكهرباء والمياه. وتجسد هذه المبادرة رؤيتها للجيل الرابع من الكهرباء "الكهرباء 4.0"، حيث يتم الجمع بين التحول الكهربي والرقمنة لإنشاء مبانٍ ذكية ومتكيّفة ومواكبة للمستقبل.

ويقع مقر شنايدر إلكتريك في قلب مركز التكنولوجيا بواحة دبي للسيليكون، بمساحة 10 آلاف متر مربع، ويستوعب أكثر من ألف موظف. وقد حصل "ذا نست" مؤخراً على شهادة "سمارت سكور البلاتينية" من هيئة الاعتماد العالمية للاتصال الرقمي والتكنولوجيا الذكية "وايرد سكور"، مؤكداً بذلك جدارته في مجال الاستدامة، بالتماشي مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وحقق "ذا نست" درجات مثالية في جميع الفئات الخاضعة للتقييم؛ ومنها وظائف المستخدم، والأساس التكنولوجي، والابتكار، وهو قيد التقييم حالياً للحصول على شهادتي "ويل" و"ليد" البلاتينيتين.

وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نؤكد من خلال "ذا نست" دور الرقمنة والكهربة في تعزيز الاستدامة بشكل كبير في البيئة العمرانية. ويعد هذا مثالاً حياً على كيفية دعم شنايدر إلكتريك لشركائها وعملائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق الريادة على مستوى كفاءة الطاقة، والتميز التشغيلي، والعمل المناخي".

وأضاف شتا: "يجسد هذا المبنى إيماننا بأن الإنسان هو جوهر الاستدامة. وإلى جانب مركز الابتكار ومركز التدريب فيه، يلبي المبنى تطلعات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهو المكان الذي نسهم فيه في تصميم مستقبل البنية التحتية الذكية، وتمكين المواهب المحلية، وقيادة التحول الرقمي لأنظمة الطاقة".

ويعد مركز دبي للابتكار الأول من نوعه في منطقة الخليج، وضمن شبكة تضم أكثر من 100 مركز لشركة شنايدر إلكتريك حول العالم. ويقدم المركز الاختباري لمحة عامة عن حلول متطورة، تشمل تقنية التوأم الرقمي، وأنظمة المباني الذكية، ومراكز البيانات المجهزة بالذكاء الاصطناعي. كما يستطيع الزوار استكشاف مركز العمليات الموحدة AVEVA، حيث يسهم التكامل الفوري للبيانات في تمكين شركات الطاقة والصناعة من الاستجابة السريعة والعمل بمرونة أكبر.

ويعد "ذا نست" مركزًا للابتكار وتنمية المواهب، ويضم مركزاً تدريبياً متخصصاً لتزويد الكفاءات والشباب المحليين بمهارات متقدمة. كما يسهم تصميم المبنى في تعزيز التعاون والإنتاجية، حيث يشمل 360 محطة عمل، و90 غرفة اجتماعات، بالإضافة إلى مدرّج حديث. وتراقب التقنية داخل المبنى مقاييس رئيسية، مثل الإشغال ودرجة الحرارة وجودة الهواء، لتوفير بيئة عمل مريحة مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وتمتلك شنايدر إلكتريك سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من 35 عاماً في دولة الإمارات، وتعد شركة عالمية مؤثرة ذات منظومة تضم 150 ألف موظف، منهم أكثر من 1200 موظف في منطقة الخليج. وتعمل الشركة على تسريع وتيرة الحد من الكربون عبر سلاسل التوريد الخاصة بها، حيث انتقل 33% من مورديها الاستراتيجيين بالفعل إلى طاقة أنظف.

