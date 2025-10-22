بكين / هونغ كونغ – بعد إعلان شركة سينوترانس ليمتد (“سينوترانس”) في 26 يونيو 2025 عن بيع حصتها البالغة 25٪ (من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، تشاينا ميرشانتس شيبينغ) في شركة لوسكام إنترناشيونال (“لوسكام”) إلى شركة مبادلة للاستثمار (“مبادلة”)، شركة الاستثمار السيادي العالمية في أبوظبي، يسر الأطراف أن تؤكد إتمام الصفقة بنجاح بعد أن تم استيفاء جميع شروط الإغلاق والموافقات التنظيمية.

وبموجب هذه الصفقة، أصبحت كل من مبادلة وتراستار كابيتال تمتلك نسبة 30٪ في لوسكام، في حين تمتلك كل من فاونتن فيست وسينوترانس نسبة 20٪. وتمثل هذه الصفقة أول استثمار مشترك لمبادلة في قطاع الصناعة في آسيا، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في تطور منظومة سلاسل الإمداد في المنطقة.

يشار إلى أن لوسكام شركة يوجد مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، وتدير عمليات في 13 منطقة في آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا والصين الكبرى. وتعد الشركة مزوداً رائداً لحلول التجميع واللوجستيات المستدامة وعالية الجودة، وتخدم نخبة من العملاء المميزين في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتجزئة والتصنيع. وقد استطاعت لوسكام، منذ تأسيسها عام 1942، اكتساب سمعة جيدة كشريك موثوق في تحسين عمليات سلاسل الإمداد.

يواصل سوق المنصات الخشبية العالمي توفير فرص نمو كبيرة، مما يمكّن الشركات من رفع الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتحسين السلامة، وتعزيز الاستدامة عبر سلاسل الإمداد الخاصة بها. كما تساعد التطورات المستمرة في مجالات الأتمتة وتحليل البيانات وعلوم المواد على تحسين اللوجستيات المعتمدة على المنصات الخشبية بصورة سريعة.

وقال لي شي تشو، نائب الرئيس وأمين سر مجلس الإدارة والمستشار العام (المسؤول الأول عن شؤون الامتثال) في سينوترانس: “يمثل استثمار مبادلة مرحلة جديدة في مسيرة تطور شركة لوسكام، إذ سيمنحها الطابع الدولي وتنوع المساهمين منظوراً عالمياً أوسع، وعلاقات مالية أقوى، وزخماً متجدداً نحو الابتكار. ونحن على قناعة بأن هذا التعاون الاستثماري سيساعد لوسكام على توسيع حضورها العالمي ومواصلة إرساء نموذج جديد للتعاون في قطاع معدات التغليف والخدمات اللوجستية. كما نؤكد ثقتنا الكاملة في مستقبل لوسكام، وسنواصل دعم مسيرتها نحو تطوير أعمالها بجودة عالية، والمساهمة في بناء نظام عالمي متكامل وفعّال لسلاسل الإمداد."

وقال محمد البدري، رئيس الاستثمار في آسيا بشركة مبادلة: “يسعدنا الدخول في شراكة مع تراستار كابيتال وفاونتن فيست وسينوترانس لدعم المرحلة التالية من نمو شركة لوسكام. نحن نرى أن لوسكام لديها إمكانيات قوية خصوصاً في الصين الكبرى وجنوب شرق آسيا، حيث ما يزال استخدام نظام تجميع المنصات محدوداً. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا طويل الأجل تجاه قارة آسيا وتركيزنا على التوسع في القطاعات الواعدة بالشراكة مع أفضل الشركاء المحليين.”

وأضاف زهير رقراقي، رئيس وحدة الصناعة وخدمات الأعمال في مبادلة: “يُعد تجميع المنصات عنصراً حيوياً في مجال اللوجستيات الحديثة وقد أثبت مرونته عبر مختلف الدورات الاقتصادية. لقد تابعنا عن قرب تطور شركة لوسكام لأكثر من نصف عقد، ويسرنا الاستثمار في شركة رائدة ذات مقومات متينة تنسجم مع استراتيجيتنا. ونتطلع إلى التعاون مع فريق الإدارة المتمرس وشركائنا لتعزيز مكانتها القيادية في السوق السوقية.”

وبدوره، قال ديريك وانغ، الشريك في تراستار كابيتال: “يمثل استثمار مبادلة محطة جديدة في مسيرة لوسكام. تلعب الشركة دوراً محورياً في تشكيل منظومة لوجستية وسلاسل إمداد عالمية أكثر كفاءة. لقد عملنا عن قرب مع إدارة لوسكام، ونحن مطمئنون إلى مسار نموها وأدائها المالي، وملتزمون بالمساهمة في تعزيز قيمتها.”

وقال ليون شو، العضو المنتدب لشركة فاونتن فيست: “نحن سعداء باستثمار مبادلة وثقتها في لوسكام. ونحن بدورنا مقتنعون بشدة بإمكانات النمو التي تملكها، خاصة في منطقة الصين الكبرى، حيث تواصل أسواق المنصات الخشبية والإيجار نموها. سوف تسخر فاونتن فيست خبرتها في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والموارد العالمية، في التعاون مع إدارة الشركة والمساهمين لتطوير حضورها الدولي وتعزيز جهود البحث والتطوير والمبيعات، وتقديم دعم شامل لنموها.”

ومن جهتها، قالت سيرين ليمبايتون، الرئيس التنفيذي لشركة لوسكام: “يمثل استثمار مبادلة فصلاً جديداً ومهماً لفريق لوسكام ولعملائنا وموردينا. وبفضل الدعم الذي سنتلقاه من مبادلة وتراستار كابيتال وفاونتن فيست وسينوترانس، أصبحنا في موقع قوي يمكننا من مواصلة التوسع في عمليات تجميع المعدات وابتكارات سلاسل الإمداد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولا شك أن الخبرات والقدرات المميزة التي يملكها هؤلاء المستثمرون سوف تمكننا من مواصلة الابتكار، وتعزيز الكفاءة، وتحسين القيمة لعملائنا.”

-انتهى-

