دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مايا"، المطوّر العقاري العالمي المرموق، والمعروف بحرفيته المستوحاة من الطراز الأوروبي وحرصه الدائم على التميّز، عن تدشين أعمال البناء رسميًا في مشروع "لا كلي"، وجهتها السكنية البوتيكية الجديدة في قلب منطقة الفرجان. ويُمثّل هذا التدشين مرحلة مفصلية في مسيرة المشروع الفاخر، الذي من المقرر إنجازه خلال الربع الأول من عام 2027.

يقدّم "لا كلي" من "مايا" 56 وحدة سكنية فاخرة، تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب عدد محدود من الشقق التي تضم مسابح خاصة. ويمتاز المشروع بتصميم يوازن بين الطابع العصري وهدوء البيئة المحيطة، حيث جرى تنسيق المساحات بعناية لتمنح السكان إحساسًا بالرحابة والسكينة، مع تشطيبات راقية وتفاصيل مدروسة تعكس أسلوب حياة يركّز على الراحة والخصوصية والانتماء إلى مجتمع متكامل.

قال محمد عمران، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مايا":"نطمح لأن نكون جزءًا فاعلًا في مسيرة النمو والتطور التي تشهدها دولة الإمارات. وانطلاق أعمال البناء في مشروع ’لا كلي‘ لا يُمثّل مجرد بداية، بل هو خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤيتنا في ابتكار مساكن تمزج بين الحداثة وجمال الطبيعة، وتقدّم أسلوب حياة متميز لمنطقة الفرجان. نحن على ثقة بأن تعاوننا مع مجموعة ’آشيانا‘ وشركة ’ايم سكوير للاستشارات الهندسية‘ سيُثمر عن مشروعٍ يرقى إلى أعلى معايير الجودة، ويُعيد تعريف مفهوم السكن الفاخر البوتيكي في دبي."

تتولى مجموعة "آشيانا" مهمة المقاول الرئيسي لأعمال البناء، بدعم من شركة "ايم سكوير للاستشارات الهندسية" بوصفها شريكًا في عمليتي التصميم والإشراف. ويتمتع الطرفان بخبرة طويلة تمتد لعدة عقود، وسجل حافل في إنجاز مشاريع سكنية عالية الجودة داخل دولة الإمارات وعلى امتداد المنطقة.

قال حسن الحق محمد، المؤسس والمدير العام لمجموعة "آشيانا":

"نفخر بشراكتنا مع ’مايا‘ في مشروع ’لا كلي‘، الذي يعكس طموحًا حقيقيًا واهتمامًا بالغًا بالتفاصيل. وسجلّنا الحافل في تسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة، هو ما يجعلنا واثقين من تنفيذ هذا المشروع بدقة، وعناية، وحرصٍ دائم على التميّز."

يأتي تدشين مشروع "لا كلي" امتدادًا لفلسفة "مايا" ورؤيتها المستقبلية، التي تقوم على تطوير مشاريع تتميّز بتصاميم مدروسة، تُراعي جودة الحياة، وتسهم في رسم معايير عمرانية مستدامة تليق بمستقبل دبي والإمارات، وتظلّ ملهمة للأجيال القادمة.

من خلال مشروع "لا كلي"، تواصل "مايا" ترسيخ فلسفتها التي تضع الإنسان في صميم نهجها التصميمي، وذلك عبر إنشاء مجتمعات سكنية تُراعي أسلوب الحياة، ورفاهية السكان، وتوفّر قيمة مستدامة يمتد أثرها على المدى البعيد.

نبذة عن شركة «مايا»

تتّخذ شركة "مايا" العالمية من المدرسة الأوروبية في البناء والعمران مصدر إلهام لها، وتتمتّع بخبرة تتجاوز خمسة عشر عامًا في أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وتتميّز مشروعات "مايا" برؤية تصميمية تُراعي الإنسان واحتياجاته، وتمنح الأولوية للراحة وجودة الحياة، وتوفّر قيمة مستدامة على المدى الطويل، إلى جانب اعتمادها نهجًا معماريًا متجددًا ومبتكرًا. ومن خلال مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ تمتدّ على مساحة تتجاوز 1.2 مليون قدم مربع حول العالم، تسعى "مايا" إلى تقديم تجربة سكنية معاصرة تُعيد رسم ملامح الحياة العصرية من منظور جديد في عالم العقارات.

