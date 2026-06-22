حل جديد للتكافل طُوّر لدعم حماية الثروات، والتخطيط للإرث العائلي وانتقال الثروات بين الأجيال

الخطوة الجديدة تأتي في إطار التزام "مانولايف" المتنامي تجاه المنطقة، بما في ذلك افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي

الحل المتكامل الجديد يستند إلى خبرات "مانولايف" العالمية في خدمة أصحاب الثروات في برمودا وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "مانولايف" اليوم إطلاق "مانولايف مسيرة للتكافل" (Manulife Maseera Indexed Takaful)، وهو حل متكامل لحماية الثروات وتخطيط الإرث، تم تطويره استجابةً للاحتياجات المتنامية والمتزايدة التعقيد للعائلات الثرية وأصحاب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ومع تنامي الحضور الدولي للعائلات الثرية، يولي أصحاب الثروات الكبيرة أهمية متزايدة لحماية أصولهم، وضمان استمرارية أعمالهم، والتخطيط لانتقال الثروة بكفاءة بين الأجيال. كما يسهم نمو الأصول العابرة للحدود، وتطور الهياكل العائلية، وازدياد الحاجة إلى التخطيط للإرث العائلي وانتقال الثروة بين الأجيال، في تعزيز الطلب على حلول متكاملة تجمع بين الحماية وتنمية الثروة والتخطيط للإرث ضمن إطار واحد.

واستناداً إلى منصة مانولايف العالمية لخدمة أصحاب الثروات (Global High-Net-Worth)، تم تطوير "مانولايف مسيرة للتكافل" (MMIT) لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعائلات الثرية التي تتطلع إلى نهج أكثر تكاملاً في إدارة الثروات والتخطيط لها. وجرى تطوير الحل على مدى أكثر من عامين بمشاركة خبراء عالميين ومتخصصين في الشريعة الإسلامية، ويستفيد من المكانة المالية العالمية لـ"مانولايف" وأطر الحوكمة الراسخة لديها. كما صُمم لدعم الحفاظ على الثروات على المدى الطويل، وتعزيز استدامة الإرث العائلي، وتيسير انتقال الثروات بين الأجيال.

يُذكر أن "مانولايف" تدعم أصحاب الثروات في المنطقة منذ عام 2012، وقد عززت حضورها الإقليمي بافتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي عام 2025، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وترسخ وجودها في أحد أسرع مراكز الثروات نمواً على مستوى العالم. ويؤدي مكتب مركز دبي المالي العالمي دوراً استراتيجياً حيث يربط منصة "مانولايف" العالمية لخدمة أصحاب الثروات عبر برمودا وهونغ كونغ وسنغافورة ودولة الإمارات، ما يعزز قدرة الشركة على تقديم خدماتها للعائلات ذات الحضور الدولي، والاستجابة للاحتياجات المتطورة للتخطيط للثروات في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، قالت بوني كيو، الرئيسة التنفيذية لمنصة "مانولايف" العالمية لخدمة أصحاب الثروات: "نشهد طلباً متنامياً على حلول التخطيط للثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء المنطقة، في ظل تركيز العائلات الثرية بصورة متزايدة على التخطيط لانتقال الثروة، واستدامة الإرث العائلي، والحفاظ على الثروات على المدى الطويل".

وأضافت: "رغم أن المنطقة تتميز بسوق قوية ومتطورة لحلول التكافل، لا تزال هناك حاجة إلى حلول أكثر تطوراً تلبي الاحتياجات المتنامية للعائلات من أصحاب الثروات الكبيرة في مجالات الحماية والسيولة والتخطيط للإرث. وقد تم تطوير حل التكافل "مانولايف مسيرة للتكافل" (MMIT) استجابةً لهذه الاحتياجات المتغيرة، من خلال إطار متكامل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية يجمع بين الحماية وتنمية الثروة وإتاحة الوصول إلى السيولة والتخطيط للإرث".

ويتضمن "مانولايف مسيرة للتكافل" (MMIT) مجموعة من المزايا المصممة لدعم التخطيط للثروات على المدى الطويل، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى السيولة، والاستفادة من فرص النمو المرتبطة بمؤشر "إس آند بي 500 المتوافق مع الشريعة الإسلامية"، وخيار تسمية المستفيدين من الهبة لتيسير انتقال الأصول بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويخضع الحل لإشراف شرعي مستقل، ما يعكس التزام "مانولايف" بتطوير حلول متقدمة للتخطيط لنقل الثروات تلبيةً لاحتياجات العائلات من أصحاب الثروات الكبيرة.

واستناداً إلى سجل حافل يمتد لقرابة 140 عاماً من العمل في قطاع التأمين، وقدرات الاكتتاب القوية، والخبرة الواسعة في خدمة الأثرياء وأصحاب الثروات الكبيرة جداً حول العالم، تجمع "مانولايف" بين القوة المالية والانتشار العالمي والخبرات المتخصصة في تخطيط الثروات. كما حصدت "مانولايف" تقديراً من مجلة "يوروموني" باعتبارها أفضل مزود لخدمات التأمين لإدارة الثروات في آسيا، ما يعكس التزامها بتقديم حلول متخصصة تلبي احتياجات العملاء من أصحاب الثروات وعائلاتهم.

وتقدم "مانولايف" خدماتها لأكثر من 37 مليون عميل حول العالم، وتدير أصولاً بقيمة تقارب 1.24 تريليون دولار أمريكي، وتزاول أعمالها في 25 سوقاً عالمية.

يتوفر "مانولايف مسيرة للتكافل" (MMIT) حصرياً للعملاء المؤهلين الذين يستوفون متطلبات الأهلية والضوابط التنظيمية ومتطلبات الاكتتاب المعمول بها.

نبذة عن مانولايف

تُعد شركة "مانولايف فايننشال" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية، وتتخذ من مدينة تورونتو الكندية مقراً رئيسياً لها. وتسعى الشركة إلى تحقيق تطلعاتها الطموحة بأن تكون الخيار الأول للعملاء، وتزاول أعمالها تحت اسم "مانولايف" في كندا وآسيا، و"جون هانكوك" بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، حيث تقدم خدمات الاستشارات المالية وحلول التأمين والرعاية الصحية للأفراد والمجموعات والشركات. ومن خلال وحدة مانولايف لإدارة الثروات والأصول، توفر الشركة حلولاً استثمارية عالمية، وخدمات استشارية مالية، وحلولاً للتقاعد للأفراد والمؤسسات والمشتركين في برامج التقاعد حول العالم. وبنهاية عام 2025، بلغ عدد موظفي الشركة أكثر من 37 ألف موظف، إضافة إلى أكثر من 106 آلاف وكيل وآلاف شركاء التوزيع، حيث تخدم أكثر من 37 مليون عميل عبر عملياتها المنتشرة في 25 سوقاً حول العالم. ويتم تداول أسهم مانولايف فايننشال تحت الرمز MFC في بورصات تورونتو ونيويورك والفلبين، وتحت الرمز 945 في بورصة هونغ كونغ. وقد لا تكون جميع المنتجات والخدمات متاحة في جميع الأسواق أو الولايات القضائية.

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