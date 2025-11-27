القاهرة :أعلنت شركة مانتراك، الوكيل الحصري لمعدات ومولدات كاتربيلر في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع مجموعة فنادق ومنتجعات بيك الباتروس للعام الثاني علي التوالي، إحدى أبرز المجموعات السياحية الرائدة في المنطقة، لتقديم خدمات الصيانة الوقائية والإصلاح والعمرات الشاملة، وتأتي هذه الخطوة كامتداد للثقة الكبيرة التي تحظى بها مانتراك في السوق المصري، وتأكيدًا على ريادتها كشريك موثوق في مجالات الطاقة والنقل البحري، ومزود معتمد للحلول المتكاملة التي تدعم كفاءة التشغيل واستدامة الأعمال في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة والضيافة.

تشمل الاتفاقية هذا العام تنفيذ برنامج صيانة وقائية متكامل يستهدف 93 مولد من كات، بالإضافة الي رفع كفائه عدد 14 مولد، هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة الطاقة واستمرارية التشغيل في منشآت المجموعة، بما يضمن تقديم خدمات فندقية مستدامة على مدار العام، كما تتضمن الاتفاقية خطة تركيب أجهزة تحكم عن بعد عن طريق شبكات النت وذلك لمتابعه الحالات الفنية للمولدات وتقديم تقارير فنية مستدامة تساعد في الحد من المخاطر المحتملة، مع تقديم مانتراك حلول ما بعد البيع المتكاملة التي تشمل الصيانة الدورية والإصلاحات الكبرى، لضمان أطول عمر تشغيلي للمعدات وتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية.

وفي هذا الإطار، صرّح المهندس ايمن عز الدين، مدير عام شركة مانتراك مصر، قائلاً: تضع مانتراك في صميم استراتيجيتها تقديم حلول تقنية متطورة تواكب متطلبات السوق وتلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. نحن نحرص على تعزيز كفاءة المعدات وضمان استمرارية أدائها بأعلى مستويات الجودة مع الوصول الي أقل تكاليف تشغيل، من خلال برامج صيانة متكاملة ودعم فني متخصص يحقق أفضل عائد على الاستثمار. وبفضل خبراتنا الطويلة وشبكة خدماتنا الواسعة، نحرص على أن نكون الشريك الأقرب لعملائنا في كل مرحلة من مراحل التشغيل، مع الاستمرار في تطوير قدراتنا الفنية لتقديم حلول فعّالة تدعم النمو المستدام في مختلف القطاعات التي نخدمها."

وفي هذا السياق، أضاف المهندس أحمد فرغل، مدير عام إدارة دعم المنتج بشركة مانتراك مصر، قائلاً: "نعتز بهذا التعاون الذي يعكس ثقة كبرى المؤسسات السياحية في قدراتنا الفنية وخدماتنا الميدانية. لقد حرصنا من خلال فرقنا المتخصصة على دراسة احتياجات مجموعة بيك الباتروس بدقة، وتقديم حلول صيانة وإصلاح مصممة لضمان أعلى كفاءة تشغيلية لمولدات كاتربيلر لديهم. هذه الشراكة تمثل نموذجًا يُحتذى به في كيفية توظيف خبرات مانتراك لدعم استدامة الأعمال في أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري."

وجاء هذا التعاون نتيجة تنسيق دقيق بين فرق عمل مانتراك من إدارة دعم المنتج وخدمات ما بعد البيع إلى جانب إدارة أنظمة القوى، الذين عملوا على مدار فترة طويلة مع مجموعة "بيك الباتروس" لفحص 104 مولد بشكل شامل، وتحديد قطع الغيار اللازمة لإدراجها ضمن عقود الصيانة الوقائية. كما نجح فريق أنظمة القوى في تأمين مولدين جديدين من طراز C15 لتعزيز منظومة الطاقة في منتجعات المجموعة.

وقد تم توقيع الاتفاقية رسميًا مع السيد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات بيك الباتروس، في إطار الشراكة المستمرة بين المؤسستين لدعم قطاع السياحة المصري من خلال حلول طاقة موثوقة ومستدامة.

وتعكس هذه الخطوة التزام مانتراك بتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الابتكار ورفع كفاءة التشغيل لدى عملائها من خلال خدمات ما بعد البيع المتكاملة والحلول الفنية المتطورة، التي تضمن أداءً فائقًا للمعدات في مختلف ظروف التشغيل. كما تؤكد حرص الشركة الدائم على تطوير منظومة الدعم الفني وتوسيع نطاق خدماتها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز ثقة عملائها في قدرتها على تحقيق الاستمرارية التشغيلية وتقليل فترات التوقف ورفع معدلات الإنتاجية على المدى الطويل.

نبذة عن مانتراك:

مجموعة مانتراك هي واحدة من كبرى مزوّدي الحلول المتكاملة ووكلاء كاتربيلر المعتمدين في العالم. منذ انطلاق عملياتها عام 1977، تقوم الشركة بتوفير المعدات الثقيلة، وأنظمة الطاقة المتطورة، إلى جانب مجموعة شاملة من خدمات المعدات، في أكثر من 10 دول حول العالم، والتي تشمل المعدات الجديدة والمستعملة، وحلول التأجير، وأنظمة توليد الطاقة، وقطع الغيار والملحقات، مع الحرص على توافرها في الأسواق المحلية لضمان حصول عملائها على المعدات المناسبة في الوقت المناسب.

وبفضل التزامها بتحقيق مبادئ الموثوقية والخبرة والالتزام الثابت بتوفير أعلى معايير الخدمة، تُعد مجموعة مانتراك الشريك الموثوق الأول للشركات التي تسعي إلى تعزيز الأداء والإنتاجية وتحقيق قيمة طويلة الأمد حول العالم.

