عجمان : واصلت دائرة المالية في عجمان جهودها الرامية إلى تطوير أدائها المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حصلت مؤخراً على شهادتي المطابقة العالمية الآيزو ISO 56002:2019)) الخاصة بنظام إدارة الابتكار، و((ISO 21502:2020 الخاصة بنظام إدارة المشاريع، في إنجاز جديد يعكس التزام الدائرة المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، وترسيخ ثقافة التحسين المستدام في جميع مجالات عملها، بما ينسجم مع رؤية عجمان في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تسهم في إسعاد جميع المعنيين وتعزيز تنافسية الإمارة.

وجاء حصول الدائرة على شهادة الآيزو (ISO 56002:2019) لنظام إدارة الابتكار تتويجاً لنهجها المؤسسي القائم على تبنّي ثقافة الابتكار والتفكير المتجدّد والتحسين النوعي لأساليب العمل، وتعزيز بيئة عمل محفزة على الإبداع وتوليد الأفكار الجديدة التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق جودة الحياة في الإمارة.

في حين جاء معيار(ISO 21502:2020) الخاص بنظام إدارة المشاريع، مبرزاً حرص الدائرة على تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الكفاءة التشغيلية في جميع مراحل المشروع، لترسيخ منظومة متكاملة تضمن الرقابة الفعالة وجودة الأداء والتميز في تخطيط وتنفيذ المشاريع والمبادرات، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة تدعم التوجهات الحكومية.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، "إن حصول الدائرة على هاتين الشهادتين العالميتين يأتي ثمرة لجهود فرق العمل في تطبيق أفضل النظم والمعايير الدولية، وتجسيداً لالتزامنا المتواصل بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة الابتكار كأحد المحركات الرئيسية للتميز الحكومي. كما نعمل على تطبيق نظام إدارة مشاريع فعّال يضمن جودة المخرجات وكفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة."

وأضاف سعادته: "نحرص دائماً على ترسيخ بيئة تعكس نهجنا المتكامل في الجمع بين الابتكار والإدارة الفاعلة للمشاريع، فالإبداع هو المحرّك الرئيس لتطوير الأفكار، بينما تُمثل إدارة المشاريع الأداة التي تحول هذه الأفكار إلى إنجازات واقعية ذات أثر ملموس. وعبر الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في الابتكار وإدارة المشاريع، نرسخ بيئة مؤسسية قادرة على تطوير مبادرات نوعية تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز القيمة المضافة لجميع المعنيين. كما نواصل الاستثمار في كوادرنا وتمكينهم بالأدوات والمعارف اللازمة لخلق الحلول الإبداعية وتنفيذها وفق أفضل الممارسات، بما يعزز مكانة الدائرة كمؤسسة حكومية رائدة في الابتكار والتميز المؤسسي."

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الدائرة بتطبيق مواصفات الجودة العالمية، مع التركيز على جودة التخطيط والتنفيذ وفق أسس منهجية دقيقة ترفع من كفاءة الأداء وتحقق النتائج المرجوّة. كما تدعم هذه المنظومة الابتكار المستمر في العمليات التشغيلية، وتضمن قدرة الدائرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق أثر مستدام يدعم مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.

