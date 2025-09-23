دمشق، الجمهورية العربية السورية: أعلنت ماستركارد عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع مصرف سورية المركزي بهدف التعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية في البلاد.

ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو استكشاف سبل تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى استكشاف فرص توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لملايين الأشخاص وتعكس رؤية مشتركة ترمي إلى تعزيز الشمول والمرونة وتكافؤ الفرص من خلال التكنولوجيا.

من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في بحث سبل التكامل بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى داخل سوريا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما ستضمن نقل المعرفة على أرض الواقع من خلال تدريبات مخصصة وتبادل تقني لبناء الخبرات المحلية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد القادر حصرية حاكم مصرف سورية المركزي: "تمثل ماستركارد، بما تمتلكه من شبكة عالمية واسعة، وحلول تقنية متطورة، وخبرة عميقة في قطاع المدفوعات، واحداً من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدعم جهودنا الرامية لبناء نظام مالي قوي. إن توقيع هذه المذكرة يضع إطاراً تعاونياً لتشارك وتبادل الخبرات في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في سورية، ودفع مساعينا لتوسيع نطاق الشمول المالي. لا شك أنّ هذا التعاون سيكون ركيزة أساسية في تمكين الاقتصاد السوري وشعبه ومجتمع الأعمال".

من جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: " تعكس مذكرة التفاهم هذه قناعتنا المشتركة بأن بناء منظومات مالية شاملة يقوم على الشراكة والابتكار والمشاركة المحلية. ويسرّنا التعاون مع مصرف سورية المركزي والحكومة السورية لاستكشاف فرص تطوير نظام مدفوعات يخدم المواطنين المحليين والمسافرين الدوليين في هذه السوق الواعدة. كما نتطلع إلى إتاحة آفاق أوسع لعالم المدفوعات العالمية أمام الشعب السوري، وتقديم أحدث الابتكارات في هذا المجال لدعم منظومة الخدمات المالية المحلية".

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً أولياً للتعاون بين مصرف سورية المركزي وماستركارد، يهدف بالدرجة الأولى إلى تبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية. وستُبنى على هذه المذكرة خطوات لاحقة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، بما يشمل برامج تدريبية، وورش عمل تقنية، ومبادرات مشتركة لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات. ويؤكد الطرفان أن هذه المذكرة خطوة تأسيسية تمهّد الطريق لبناء شراكات أوسع تخدم تطلعات الأفراد والشركات وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سورية.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

