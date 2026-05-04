الإمارات العربية المتحدة، دبي: منحت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير مراكز التسوق والمجمعات السكنية ومتاجر التجزئة والوجهات الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، عقد الإنشاءات الرئيسة لمشروع "ديستريكت غاف وودز" لصالح شركة الساحل للمقاولات، التابعة لمجموعة النابودة. ويمثل العقد، الذي تزيد قيمته على 700 ملايين درهم إماراتي، إنجازاً بارزاً في مسيرة المشروع، ويعكس التزام الشركة المستمر بإطلاق مجمعات سكنية عالمية المستوى في دبي.

بدأت أعمال الإنشاء بتاريخ 13 أبريل 2026، وتجري الأعمال حالياً في جميع أنحاء موقع "ديستريكت غاف وودز". ويساهم هذا العقد في تسريع وتيرة إنجاز المشروع، ويعكس ثقة شركة ماجد الفطيم العقارية في الأسس المتينة لسوق العقارات في دبي على المدى الطويل.

وتتمتع شركة الساحل للمقاولات بخبرة واسعة في مشاريع التطوير السكني وذات الاستخدامات المتعددة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي اختيار الشركة تبعاً لعملية مناقصة تنافسية، حيث اختيرت بناءً على الكفاءة الفنية العالية، والتميز في التنفيذ، والالتزام بمعايير الجودة لدى شركة ماجد الفطيم.

يُعدّ مشروع "ديستريكت غاف وودز" أحدث مجمع سكني لشركة ماجد الفطيم في دبي، وقد صُمّم وفقاً لمبادئ الحياة المتكاملة مع الطبيعة، والرفاهية، وإضفاء قيمة مستدامة على المدى الطويل. وقد استلهم المشروع تصميمه من قوة شجرة الغاف المحلية، ويُقدّم نمط حياة مميز بفضل التصميم المدروس، والمساحات الخضراء الواسعة، وسهولة الوصول إلى المرافق الحضرية الرئيسية.

يأتي منح العقد للشركة في ظلّ الزخم المتواصل في قطاع العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستمر دبي في استقطاب طلب قوي من المستثمرين على المستويين المحلي والدولي. كما يعكس أيضاً الطلب المتزايد على المجمعات السكنية الفاخرة التي تُراعي الطبيعة في دبي، في ظلّ الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الإمارة محلياً وعالمياً.

وفي تصريح له، قال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: "يمثل منح عقد الإنشاء الرئيسي لمشروع ديستريكت غاف وودز، خطوة مهمة ضمن مسيرة تطوير هذا المشروع السكني، ويؤكد التزامنا بتنفيذ خططنا التطويرية. كما يبرز العقد ثقة عملائنا، ويعكس صلابة وعزيمة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن ملتزمون بتقديم مشروع يفي بأعلى معايير الجودة والتصميم، تماشياً مع تطلعات الدولة".

وقال مصطفى علي مصطفى حسن، المدير العام لشركة الساحل للمقاولات: "يحاكي مشروع ديستريكت غاف وودز ما نسعى إليه من معايير ومطامح باعتبارنا مقاولين. كما أننا نوظف الخبرة والموارد التي تزخر بها مجموعة النابودة لهذه الشراكة، ونحن عازمون على إنشاء مُجمّع سكني يرسي معايير جديدة في قطاع الإنشاءات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

للمزيد من المعلومات حول ديستريكت غاف وودز، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ghafwoods.com.

