هايبرماكس يعزز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الوطنية واقتصاد أكثر استدامة من خلال شراكتها مع أكثر من 250 مزارع ومنتج محلي ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحرينية

"ماجد الفطيم" تواصل دعم وتطوير فريق عمل يضم أكثر من 1,600 موظف بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030

المنامة، البحرين: أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، علامتها التجارية المستقلة في قطاع التجزئة "هايبرماكس" في مملكة البحرين. وانطلاقاً من جذورها الإقليمية المدعومة بالخبرة العالمية، يقدم هايبرماكس مجموعة واسعة من المنتجات مع التركيز بشكل خاص على المنتجات المحلية، بما يضمن للعملاء في البحرين خيارات متنوعة بأسعار تنافسية وتجربة تسوق استثنائية.

وانسجاماً مع رؤية البحرين 2030، يلتزم هايبرماكس ببناء سلاسل إمداد أكثر استدامة، وتمكين الشركات المحلية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع أكثر من 250 مزارع ومنتج محلي ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحرينية، وتوفير أكثر من 1,600 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وبهذه المناسبة، قال محمد الخطيب، رئيس العمليات لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة – هايبرماكس البحرين: " بُني إرث شركة "ماجد الفطيم" في المنطقة على عقود من الريادة، والجودة الاستثنائية وتقديم القيمة الحقيقية لعملائها. ويأتي إطلاق هايبرماكس اليوم ليعكس التزامنا الراسخ بإعطاء الأولوية لعملائنا والمجتمعات التي نتواجد فيها. نحن نسعى من خلال التركيز على دعم المنتجات المحلية إلى بناء منظومة متكاملة توفر المواد الغذائية الطازجة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تبني أفضل الممارسات التشغيلية العالمية لتلبية تطلعات عملائنا في البحرين".

وأضاف قائلًا: "من خلال هايبرماكس، نهدف إلى دعم الاكتفاء الذاتي المستدام في البحرين عبر الشراكة مع المزارعين والموردين المحلين والكوادر البحرينية، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030."

افتتحت "ماجد الفطيم" ستة متاجر لهايبرماكس في مختلف أنحاء البحرين، إضافةً إلى منصة للتجارة الإلكترونية، في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز راحة العملاء وتقديم تجربة تسوق مميزة لهم عبر مختلف القنوات.

هذا وسيقام حفل الافتتاح الرسمي لهايبرماكس في سيتي سنتر البحرين، اليوم الإثنين من الساعة 6 مساءً إلى 10 مساءً حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بفاعليات ترفيهية مختلفة.

نبذة عن هايبرماكس البحرين:

هايبرماكس - التي تملكها بشكل مستقل وتديرها ماجد الفطيم - هي علامة تجارية جديدة تمامًا للمواد الغذائية في قطاع التجزئة تم إطلاقها مؤخرًا في البحرين، وتتكون من سلسلة من 6 متاجر تقع في مختلف أنحاء المملكة. تقدم هايبرماكس مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وعروض قيمة مقابل التكلفة وتجربة تسوق عصرية وفقًا للمعايير العالمية.

تتميز السلسلة الجديدة بمجموعة منتجاتها الواسعة، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات المزروعة محليًا ومحلية المصدر التي تسلط الضوء على أفضل ما تقدمه البحرين. بالإضافة إلى ذلك، تجمع هايبرماكس بين القيمة التي لا تُضاهى، وراحة التسوق عبر الإنترنت من خلال منصة سهلة الاستخدام، وبرامج الولاء التي تركز على العملاء.

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية رائدة في مجال أسلوب الحياة المتنوع وتعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. انطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها الراحل المتمثلة في تحقيق التحول في مفاهيم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نموًا بارزًا لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقتيْن في المنطقة؛ حيث تضم أكثر من 43000 موظف وموظفة، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق وسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

