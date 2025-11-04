واترلو، كندا - أعلنت سينومي سنترز، أكبر مالك ومطوّر ومشغّل في المملكة العربية السعودية، وشركة مابدِن، المنصة العالمية الرائدة في مجال الخرائط الداخلية، عن تعاونهما لتوفير حلول توجيه تفاعلية عبر خرائط داخلية ضمن محفظة سينومي سنترز التي تضم ٢١ وجهة، بما في ذلك مول العرب في جدة والنخيل مول في الرياض.

تقدّم هذه الشراكة حلاً متعدد القنوات لخدمات التوجيه داخل المراكز التجارية، ما يوفّر تجربة متميّزة وشاملة لجميع الزوّار. وبفضل التحديثات الفورية للخرائط المدعومة من مابدِن، والتصميم المتجاوب مع الهواتف الذكية، وتجربة العلامة الرقمية الموحّدة، أصبح بإمكان المتسوّقين الوصول إلى خرائط تفاعلية محدثة وإرشادات دقيقة خطوة بخطوة سواء في المنزل أو أثناء التنقّل، من خلال تطبيق سينومي بلس المتاح على نظامي iOS وأندرويد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لدى سينومي سنترز: "يسرّنا التعاون مع شركة مابدن، بهدف تكريس إمكاناتها الاستثنائية في مجال إدارة الخرائط للارتقاء بتجربة عملائنا ضمن وجهاتنا في المملكة. ويجسّد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتبنّي أحدث التقنيات لإرساء مفهومٍ جديد لمراكز التسوق العصرية".

وتستفيد سينومي سنترز من إمكانات منصة مابدن لإجراء تحديثاتٍ مستمرة على خرائط وجهاتها، بما يشمل إضافة الترجمات العربية والتحقق من نقاط الاهتمام، لتمهد الطريق أمام المرحلة التالية التي ستشهد دمج الخرائط التفاعلية على مواقع مراكزها الإلكترونية، وإطلاق حلول اتجاهات رقمية متميزة، في خطوة تعزز قدراتها الشاملة في مجال القنوات المتعددة.

ومن جانبه، قال هونجوي ليو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مابدن: "إن تقديم تجارب استثنائية أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الرائدة مثل سينومي سنترز. وهنا تبرز مهمة منصتنا الرائدة التي تتيح إدارة الخرائط بكفاءة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وسير العمل الذكي، بما يضمن التميز التشغيلي وتوفير رحلة متكاملة للزوار. وفي هذا العالم دائم التغيّر والقائم على التكنولوجيا، تبقى عوامل الدقة وسهولة الاستخدام بالغة الأهمية اليوم، مما يجعلنا الشريك الأمثل لسينومي سنترز نحو تحقيق مساعيها للارتقاء بتجارب محفظتها الرائدة من المراكز التجارية. ونتطلع قُدماً لتعزيز شراكتنا مع هذه العلامة الرائدة في قطاع التجزئة ومراكز نمط الحياة العصرية. وفي هذا السياق، تسلط شراكتنا الضوء على إمكانات منصتنا في تعزيز التوسع ومستويات المرونة، والتي ستكون ركيزتنا في دعم رحلة سينومي سنترز نحو الابتكار وتوفير تجربة تسوق استثنائية للزوار".

