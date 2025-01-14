حقّقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال عام 2024 سلسلة من الإنجازات المعرفية المتميزة التي أضافتها إلى سجلها الحافل، حيث أطلقت عدة مشروعات ومبادرات نوعية، كما نظَّمت مجموعة من الفعاليات التي لعبت دوراً حيوياً في نشر المعرفة وتعزيز مساراتها محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تعكس الجهود المستمرة للموسَّسة ورسالتها السامية في بناء مجتمعات معرفية مستدامة على أسس العلم والتكنولوجيا، مواصلةً بذلك مسيرتها في الريادة المعرفية تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة والابتكار.

وتعدّ قمَّة المعرفة بدورتها التاسعة من أبرز الإنجازات التي شهدها العام الماضي، حيث شارك فيها أكثر من 100 متحدث من نخبة الشخصيات العالمية والأكاديميين البارزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبيئة ضمن ما يزيد على 40 جلسة نقاشية وفعالية معرفية ناقشت مهارات المستقبل والتقنيات الحديثة، واستقبلت القمَّة أكثر من 3000 زائر وما يزيد على 22 ألف متابع عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعلى هامش قمَّة المعرفة، استضافت المؤسَّسة "مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة"، والذي نظَّمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لأول مرة في المنطقة العربية. وكرَّمت المؤسَّسة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2024، حيث أُشيد بإسهاماتهم في نشر المعرفة وتعزيز التعليم والبحث العلمي. كما شهدت قمَّة المعرفة 2024 انعقاد الاجتماع الأول لـ "التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات"، والذي هدف إلى توحيد الجهود الدولية لتدريب الشباب على المهارات المتقدمة وتنمية قدراتهم، وتمّ الانتقال بالمبادرة إلى مرحلة جديدة تمثلت بإطلاق مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع "أكاديمية مهارات المستقبل" بالتعاون مع منصة "كورسيرا" التعليمية العالمية، لتوفير الفرص التعليمية والتدريبية المجانية لـ 10 ملايين متعلم بحلول عام 2030.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "شهد عام 2024 إنجازات بارزة للمؤسَّسة عكست التزامها الراسخ بتعزيز المعرفة والابتكار والتعلم، وفتح آفاق الشراكات بين الجهات المعرفية على مستوى العالم بما يُسهم في دعم المجتمعات وتحفيز الشباب إلى التطور والنمو، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسَّسة الرامية إلى استشراف المستقبل وتكريس مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال المعرفية".

ومن المشروعات البارزة التي أطلقتها المؤسَّسة في 2024 مشروع "توثيق إرث الشيخ راشد"، والذي يهدف إلى توثيق مسيرة العطاء الحافلة التي تركها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث يمثل أرشيفاً متكاملاً يسلِّط الضوء على صفات وقيم ومبادئ بارزة وأصيلة من شخصيته ومسيرته القيادية التي تركت أثراً عظيماً في تاريخ إمارة دبي ودولة الإمارات.

وشهد العام الفائت تنظيم المؤسَّسة النسخة الثانية من "ملتقى شباب المعرفة" في جمهورية مصر العربية، تشجيعاً للعاملين في مجال المعرفة على مواصلة الإبداع والابتكار، ويستمر "مركز المعرفة الرقمي"، المنصة المعرفية العربية الرائدة التي طورتها المؤسَّسة، في النمو بحجم المحتوى الذي بلغ أكثر من 800 ألف عنوان. ونظَّم برنامج دبي الدولي للكتابة العديد من الورش والفعاليات الفكرية، وشاركت المؤسسة في مجموعة كبيرة من المعارض المحلية والعالمية، كما استضافت مبادرة "استراحة معرفة" أكثر من 40 جلسة حوارية ومعرفية مع رواد الأدب والمعرفة.

واختتمت المؤسَّسة مبادراتها لعام 2024 بمبادرة "بالعربي" في دورتها الثانية عشرة، والهادفة إلى تشجيع استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، والتي حظيت بتفاعل واسع من قبل الجمهور إلى جانب تداول كبير لوسم #بالعربي على وسائل التواصل الاجتماعي، وشهدت تنظيم فعاليات خارج دولة الإمارات في البحرين، مصر، بريطانيا، كازخستان، وباكستان.

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