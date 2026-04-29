حلول مبتكرة في مجالات إدارة النفايات والزراعة والبناء لتقليل تبعات تغير المناخ

مشاريع من خمس دول بأثر يمتد عبر آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية

أكثر من 1,000 طلب مشاركة من 84 دولة

دبي، أعلنت مؤسسة مدينة إكسبو دبي عن اختيار سبعة مشاريع لتلقي الدعم ضمن أحدث دورة من برنامج الابتكار العالمي، من بينها مشروع من المغرب لإنتاج مواد البناء بتقنيات محلية، ومشروع من الهند يحوّل القش إلى أعلاف، ومشروع مصري يطوّر مظلّات تبريد مصنوعة من مخلفات المحيطات.

استقطبت الدورة الثامنة من البرنامج أكثر من 1,000 طلب مشاركة من 84 دولة، في إطار حلول مبتكرة تتناول تبعات تغير المناخ والارتفاع في درجات الحرارة، واختارت لجنة تحكيم مستقلة ضمت ممثلين عن طيران الإمارات وشركة إنجي (ENGIE) سبعة مشاريع فائزة من خمس دول هي مصر والمغرب وبيرو والهند ونيجيريا، بأثر إيجابي يمتد عبر آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية، وسيحصل كل مشروع على تمويل يصل إلى 100,000 دولار أميركي، إضافةّ إلى الإرشاد والدعم الفني وإتاحة فرص التواصل وبناء العلاقات.

وقال يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي: «يسرنا الإعلان عن أحدث دفعة من المبتكرين العالميين الذي يعملون على ترك بصمة إيجابية دائمة على العالم، يمثل الإقبال الكبير الذي شهدناه دليلاً على زخم الأفكار ووفرتها في مجال التصدي للتحديات المناخية، وهو تحدٍّ ملحّ لا سبيل للتعامل معه إلا بالتعاون والعمل المشترك. وتظهر جميع المشاركات إمكانيات واعدة تشمل مختلف القطاعات، وتشرفنا المساهمة في دعمها ومساعدتها على التوسع والنمو».

«نحتفي بهذه الدفعة الجديدة من المبتكرين مع احتفالنا بمرور عقدٍ كامل على إعلان إطلاق أول نسخة من برنامج الابتكار العالمي في عام 2016، والتي شكّلت بداية انطلاقتنا تحت مظلة "إكسبو لايف". ولا تزال روح العمل المشترك والابتكار من أجل دفع عجلة التقدّم هي جوهر كل ما نقوم به، ونحن عازمون على مواصلة دعم وتطوير الحلول التي تتصدى لأحد أكثر التحديات إلحاحاً عالمياً، ما يؤكد التزامنا بالعمل الهادف وسعينا لضمان مستقبل مستدام للجميع».

توفر مؤسسة مدينة إكسبو دبي منصة للمؤسسات الاجتماعية وروّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات هادفة، وتبادل الخبرات بشأن حلول الاستدامة المستقبلية، والعمل معاً للمساعدة على استثمار هذه الأفكار وترسيخها وازدهارها. ومع اختيار المشاريع السبعة الجديدة ضمن أحدث دفعات برنامج الابتكار العالمي، يرتفع العدد الإجمالي لروّاد الأعمال الحاصلين على الدعم إلى أكثر من 200 رائد أعمال من 97 دولة، هذا إلى جانب النجاح التي حققته المبادرات عالميا وما ساهمت فيه من إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم منذ إطلاقها لأول مرة ضمن إكسبو 2020 دبي تحت اسم إكسبو لايف.

ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية( ). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفّر مدينة إكسبو بنية تحتية سبّاقة تدعم تأسيس وازدهار الشركات من مختلف القطاعات والأحجام في بيئة أعمال حرة وتنافسية عالمية. كما تلعب دوراً جوهرياً يرتكز على التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من مكانة دبي الريادية في عالم التجارة والأعمال. ومن خلال مبادرات تتبنى التوفيق بين الابتكار والمشاريع الصديقة للبيئة، تساهم مدينة إكسبو بمجتمعاتها السكنية في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية بالشكل الذي يضع رفاهية السكان وجودة المعيشة على رأس الأولويات.

تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.

مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.

