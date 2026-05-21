القاهرة، في إطار التزامها المستمر بدعم قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الأثر المجتمعي المستدام، وقّعت مؤسسة كريدي أجريكول مصر بروتوكول تعاون جديد مع مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وذلك للمساهمة في دعم المرحلة الثانية من توسعات المستشفى .

ويهدف هذا التعاون إلى تجهيز ثلاث غرف عزل متخصصة لمرضى الحروق، بما يسهم في تعزيز معايير مكافحة العدوى والارتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 300 مريض سنويًا، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية للعلاج.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لشراكة قائمة بين الجانبين، حيث سبق لمؤسسة كريدي أجريكول مصر دعم المستشفى من خلال إنشاء وحدة التعقيم المركزي خلال إنشاء المرحلة الأولى من المستشفى.

شهد حفل التوقيع حضور كل من السيد/ جون بيير ترينيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كريدي أجريكول مصر، والسيد/ حسن سراج الدين، العضو المنتدب لمؤسسة كريدي أجريكول مصر، حيث كان في استقبالهم الدكتورة/ هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ، والسيدة/ إيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر للتنمية، والسيد/ رفعت عبد المقصود، الرئيس التنفيذي لمستشفى أهل مصر للحروق. وبعد التوقيع، اصطحب فريق مؤسسة أهل مصر ممثلي البنك في جولة داخل المستشفى للاطلاع على غرف العزل الجديدة ومختلف الأقسام، والتعرّف على أحدث التجهيزات الطبية وخطط التوسّع المستقبلية.

وبهــذه المناسبة، صرّحت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، قائلة: "تمثل شراكتنا مع مؤسسة كريدي أجريكول مصر نموذجًا رائدًا في دعم قضية علاج الحروق، حيث نواصل بذل جهود مكثفة لتوفير أحدث وأفضل سبل العلاج لمرضى الحروق، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى المنطقة بأكملها." كما تقدّمت بالشكر للسيد جون بيير ترينيل، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة كريدي أجريكول مصر ، تقديرًا لدعمه المستمر لقضية مصابي الحروق، مؤكدة أن هذا التبرع، المتمثل في تجهيز غرف العزل الجديدة، يعزز من قدرة المستشفى على التوسع وتقديم رعاية طبية متخصصة، بما يسهم في علاج عدد أكبر من المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.

ومن جانبه، صرّح السيد/ جون بيير ترينيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كريدي أجريكول مصر: "في مؤسسة كريدي أجريكول مصر، نفخر بكوننا شريكًا طويل الأمد لمؤسسة ومستشفى أهل مصر الحروق، وبدعم رؤيتها الهادفة إلى تحقيق أثر ملموس وتوفير مسار للتعافي للمحتاجين. تعكس الشركة الجديدة التزامنا بتطوير الرعاية الصحية المستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وإتاحة الوصول إليها لمرضى الحروق. نحن نؤمن بأن مثل هذه الشراكات تلعب دورًا محوريًا في تحسين حياة الأفراد ودعم تحقيق نمو شامل ومستدام".

يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو استكمال المرحلة الثانية من توسعات مستشفى أهل مصر للحروق، بما يساهم في تعزيز البنية التحتية الصحية، وزيادة القدرة التشغيلية، وتقديم رعاية متخصصة عالية الجودة في بيئة آمنة وحديثة.

