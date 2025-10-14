دبي- تُشارك مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF ، المؤسسة العلمية والتطبيقة الرائدة علميا في دراسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، في البرنامج التدريبي المتخصص : "برنامج صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي" ينظِّمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع "دبي الصحية" ويشارك في تقديم المحتوى المعرفي للبرنامج نخبة من أبرز مؤسسات الإعلام الجديد .

وقال سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة AIJRF، أن المؤسسة شريك رئيسي في برنامج : صناع محتوى دبي" بوجه عام، والذي يؤكد مكانة دبي في دمج العديد من الأدوات والتقنيات في صناعة المحتوى الإعلامي، ويهدف البرنامج تطوير مهارات صناع المحتوى في العديد من القطاعات، بدأت بـــ : صناع المحتوى الاقتصادي" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في العام الماضي، والآن تستهدف: "صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي" بالتعاون مع "دبي الصحية".، وعدد من المؤسسات الإعلامية الرائدة.

الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية المتطورة

تُشارك مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي في البرنامج من خلال تقديم برنامجين متطورين في تعزيز صناعة المحتوى الصحي والعلمي وهما:

البرنامج التدريبي الأول: تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الصحي المُبتكر:

والذي يهدف إلى التعرف على أهمية تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الصحي التفاعلي المناسب للجمهور المستخدم. مع إكساب المشاركين مهارات دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقدم الخدمات الصحية الأكثر ذكاء.

البرنامج التدريبي الثاني بعنوان: مساعدك الطبي الذكي

يهدف أكساب المشاركين مهارات في أسس الذكاء الاصطناعي التوليد، وكيف يمكن الاعتماد على تلك الأدوات في بناء قاعدة بيانات طبية متكاملة تساعد في تشخيص الحالات، وتحليل البيانات الخاصة بالمرضي، وتقديم الاستشارات الطبية الأولية . والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تمييز أنواع البيانات الطبية (نصوص، صور، تقارير) وكيفية التعامل معها، وأخيرا في كيفية بناء نموذج أولي (روبوت) لمساعد طبي ذكي قادر على تقديم استشارة طبية أولية

حول مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي AIJRF

مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF هي أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تأسست في عام 2018 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية.

تدير المؤسسة أكثر من 20 مبادرة عالمية في الذكاء الاصطناعي منها: المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJI والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات AIU، ومخيم مهارات الذكاء الاصطناعي للطلاب، وتحدي مهارات الذكاء الاصطناعي لشباب الجامعات.

لدى المؤسسة أكثر من 120 برنامج تدريبي، ودبلوم مهني في مجال : صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الإعلام، وإعلام الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي ومهارات التعليم في أكثر من 20 برنامجا، وغيرها من البرامج التي تهدف لدمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي .

أصدرت المؤسسة أول دليل مهني وأخلاقي عالمي في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى في العام 2021 بعنوان : (الدليل الأخلاقي لصحافة الذكاء الاصطناعي) والنسخة الثانية في العام 2024 بعنوان : الدليل المهني و الأخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى (AIJEC).

يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية:

تعمل مؤسسة AIJRF على توفر الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والإعلام. تعمل المؤسسة على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء. تقوم مؤسسة AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات