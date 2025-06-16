أبوظبي: بتوجيهات ومتابعة سمو حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "تحقيق أمنية"، وقّعت مؤسسة "تحقيق أمنية" مذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، بهدف تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بحالات صحية حرجة ممن تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 18 عاماً، والذين يتلقون العلاج داخل المملكة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وتعزيزاً لقيم العطاء الإنساني.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الشيخة نور بنت فاهم القاسمي، رولا أبو منّة ومنى الجابر، أعضاء مجلس أمناء مؤسسة "تحقيق أمنية"،حيث وقّع المذكرة عن جانب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام، وعن جانب مؤسسة "تحقيق أمنية" هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي.

وبموجب هذه المذكرة، ستقوم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتزويد مؤسسة "تحقيق أمنية" بقوائم الأطفال المؤهلين لتحقيق أمنياتهم، إلى جانب ترشيح عدد من أعضاء طاقمها للعمل التطوعي مع فريق المؤسسة، بحيث يتولّون مهام التواصل المباشر، تجهيز الملفات، التنسيق مع الأطباء المشرفين، ومرافقة الأطفال خلال رحلة تحقيق أمنياتهم، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في مؤسسة "تحقيق أمنية".

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يُضيف بُعداً إنسانياً جديداً لجهود المؤسسة، قائلاً:

"نحن ملتزمون بدعم الأطفال المرضى وأُسرهم، وهذه الاتفاقية تُشكّل خطوة مهمّة في منح هؤلاء الأطفال لحظات من السعادة والأمل. نُثمّن جهود مؤسسة ’تحقيق أمنية‘ ونتطلّع إلى تعاون مثمر يُسهم في صنع الفرح في قلوب من هم في أمسّ الحاجة إليه."

وتُجسّد هذه المذكرة روح التضامن والعمل المشترك، حيث تُوحّد المؤسستان جهودهما من أجل إضفاء نور الأمل في قلوب الأطفال، والتخفيف من معاناتهم عبر تحقيق أمنيات طالما راودتهم في أصعب الظروف.

و من جانبه عبّر السيّد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: "نؤمن بأن تحقيق أمنية لطفل يُعاني من حالة صحية حرجة يمكن أن يمنحه القوة والأمل في أحلك اللحظات. ونحن فخورون بهذه الشراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي تُجسّد روح التكافل وحبّ الخير في منطقة الخليج، وتُتيح لنا توسيع نطاق رسالتنا الإنسانية في مملكة البحرين الشقيقة."

عن مؤسسة تحقيق أمنية

مؤسسة تحقيق أمنية هي منظمة غير ربحية مرخصة من قبل وزارة تنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. رسالتها الإنسانية النبيلة تتمثل في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية خطيرة تهدد حياتهم. حتى الآن، نجحت المؤسسة في تحقيق أكثر من 7,800 أمنية للأطفال داخل وخارج دولة الإمارات.

عن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

مؤسسة غير ربحية تأسست أصولاً وقائمة بموجب قوانين مملكة البحرين، ويقع مقرّها في المنامة، عاصمة مملكة البحرين.

وتُعدّ المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مؤسسة ملكية مُتخصّصة في أعمال الخير والبر والإحسان داخل مملكة البحرين وعلى وجه الخصوص كفالة الإيتام والأرامل والأعمال الإنسانية الأخرى.

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