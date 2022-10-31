· تم تحديد النطاق السعري بين 1,31 و1,33 درهم إماراتي للسهم، ما يعني أن القيمة السوقية ستتراوح بين 1,13 إلى 3,13 مليار درهم (حوالي 6,3 مليار دولار أمريكي)1

· سيتم طرح ما مجموعه مليار سهم تمثل 10 % من إجمالي رأس مال "إمباور"، مع احتفاظ هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور"، يشار إليها مع "ديوا" باسم "المساهمين البائعين") بحقهما في تعديل حجم الطرح (المحدد أدناه) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق

· صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد، يصبحون مستثمرين أساسيين في الطرح العام مع التزام إجمالي تصل قيمته إلى حوالي 335 مليون درهم إماراتي

· تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 7 نوفمبر 2022 للمستثمرين الأفراد، وحتى 8 نوفمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين

· سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 9 نوفمبر 2022

· من المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 15 نوفمبر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ("إمباور" أو "الشركة")؛ أكبر 2مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، و التي تتصدر قطاع تبريد المناطق في دبي، حيث تستهدف زيادة حصتها السوقية لتصل إلى 80% من إجمالي القدرة المُوَصلة في الإمارة بحلول نهاية عام 2022؛ عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي"إمباور": "تحظى ’إمباور‘ بتاريخ مشرّف وحافل في قطاع تبريد المناطق المستدامة والمبتكرة في دولة الإمارات، ولطالما لعبت دوراً جوهرياً في دعم مسيرة نمو دبي. وباعتبارها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ترتبط ’إمباور‘ ارتباطاً وثيقاً بأهداف دبي الأوسع نطاقاً لتحويل قطاع الطاقة، بما في ذلك استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. وبدعم من السياسات الحكومية القوية بالإضافة إلى خدماتنا المتميزة بمجال تبريد المناطق، نثق بقدرتنا على توسيع نطاق الحلول العملية والمستدامة التي ستفيد قاعدة عملائنا الكبيرة. ومنذ الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي، أُسعدنا بالاهتمام الكبير الذي تلقيناه من جانب المستثمرين. وفي خضم خطط التوسع التي تشهدها دبي ونمو معروض العقارات السكنية والقطاع الفندقي المزدهر، نعتقد أن ’إمباور‘ تقدم عرضاً استثمارياً فريداً وجذاباً لجميع المستثمرين".

تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1,31 و1,33 درهم إماراتي لكل سهم. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,310 مليون درهم (حوالي 357 مليون دولار أمريكي) و1,330 مليون درهم (حوالي 362 مليون دولار أمريكي)، وهذا يعني أن القيمة السوقية ستتراوح عند الإدراج بين 13,100 مليون درهم (حوالي 3,567 مليون دولار أمريكي) و13,300 مليون درهم (حوالي 3,622 مليون دولار أمريكي).

بناءً على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، والتي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح 850 مليون درهم إماراتي مدفوع في عام 2023 أو 0.085 درهم إماراتي لكل سهم ، فإن نطاق سعر العرض يعني عائد توزيعات الأرباح سيكون في نطاق 6.4٪ إلى 6.5٪.

ويتمثل الطرح في بيع 10٪ من إجمالي رأس المال المصدر لـ "إمباور" (يعادل ما مجموعه 1,000,000,000 من أسهم الشركة) مع احتفاظ المساهمين البائعين بحقهما في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتعد جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب حصصاً حالية، حيث تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "الإمارات باور" ما نسبته 7٪ و3٪ من إجمالي رأس المال المصدر، على التوالي. ولن تتلقَ "إمباور" أي عائدات من هذا الطرح. وعقب الطرح، رهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد

الاكتتاب، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات باور (المساهمان البائعان) امتلاك 63٪ و27٪ من أسهم الشركة على التوالي.

عملية الاكتتاب يتكون الطرح من:

o طرح عام (طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات) للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمكتتبي "الشريحة الأولى") و؛

o طرح لمستثمرين معينين (1) خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" (RegS) من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 (بصيغته المعدلة) و(2) وفقاً لبيان الطرح المعفى ("طرح المستثمرين المؤهلين" كما هو موضح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمكتتبي "الشريحة الثانية").

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي،

· سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار

· وسيتم كذلك حجز 5% أخرى من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 31 أكتوبر 2022 إلى 7 نوفمبر 2022، بينما تمتد فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين المؤهلين من 31 أكتوبر 2022 إلى 8 نوفمبر 2022.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 9 نوفمبر 2022.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 15 نوفمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في "نشرة الاكتتاب"، وفي مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية فيما يخص المستثمرين المؤهلين. وتتاح مذكرة الطرح الدولية ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الإلكتروني: www.empower.ae/ipo ضمن قسم المستندات الرئيسية.

المستثمرون الأساسيون

في 31 أكتوبر 2022، أبرمت الشركة اتفاقيات الاستثمار الأساسية مع صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، وشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد (معاً "المستثمرين الأساسيين")، حيث التزم كل من المستثمرين الأساسيين على حدة (وليس بشكل مشترك أو مجتمعين ومنفردين) بشراء أسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي. ويبلغ إجمالي التزام المستثمرين الأساسيين للطرح 335 مليون درهم إماراتي ، مع إخضاع الأسهم المملوكة للمستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب الإدراج.

ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، الذي تم إنشاؤه ليكون بمثابة مستثمر استراتيجي يركز على استثمارات طويلة الأجل في الاكتتابات العامة الأولية بدبي. وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي هو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أحد أكبر وأعرق مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الاستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها من فئات الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.

وتعد "شمال القابضة" شركة استثمارية مقرها دبي تدير محفظة من الاستثمارات المتنوعة المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي لبناء اقتصاد وطني قوي.

صندوق أبوظبي للمعاشات التقاعدية (ADPF) هو كيان مهم لحكومة أبوظبي ، تم إنشاؤه في عام 2000 لإدارة المساهمات والمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة لمواطني دولة الإمارات العاملين أو المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي. أبوظبي والمستفيدون منها.

تم تعيين "موليس وشركاؤه" (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل لـ"إمباور".

تم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، فيما تم تعيين "المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ م م) كمدير مشترك لسجل الاكتتاب (مع المنسقين العالميين المشتركين "مديرين مشتركين لسجل الاكتتاب").

تم تعيين "بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع" كبنك رئيسي مستلم، وتم تعيين "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"مصرف عجمان"، و"بنك دبي التجاري"، و"مصرف دبي الإسلامي"، و"مصرف الإمارات الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك المشرق"، و"بنك المارية المحلي"، و"مصرف الشارقة الإسلامي" كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. لكن يتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "إمباور"

تأسست "إمباور" في 23 نوفمبر 2003 كمؤسسة عامة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2003 ("القانون رقم (10)") الصادر عن حاكم دبي، وبدأت المؤسسة مزاولة أعمالها التجارية في 15 فبراير 2004. وتعد "إمباور" صاحبة الحصة الأكبر في سوق خدمات تبريد المناطق بدبي من حيث القدرة المُوَصلة؛ وتركز أنشطتها الرئيسية على توفير خدمات تبريد المناطق بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات التوزيع المرتبطة بها، بالإضافة إلى إنتاج وبيع التجهيزات والأنابيب العازلة. وتتمثل رؤية "إمباور" في أن تكون المزود الرائد

على مستوى العالم لخدمات تبريد المناطق، وذلك من خلال استخدام موارد الطاقة بطريقة مستدامة لتقديم خدمات تبريد موثوقة وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة بما يضمن رضا العملاء وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

الاستفسارات الإعلامية

سامر خضير، رئيس إدارة التسويق والمبيعات media.enquiry@empower.ae

إف تي آي للاستشارات (مستشار الاتصالات المالية)

أجيت هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية وأسواق رأس المال Ajith.henry@fticonsulting.com

استفسارات المستثمرين

إمباور Investor.Relations@empower.ae

المستشار المالي المستقل

موليس وشركاؤه المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي

المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركون

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

ميريل لينش الدولية

مدير سجل الاكتتاب المشترك

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ م م)

البنك الرئيسي المستلم

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

رقم مركز اتصال الاكتتاب المخصص 800 IPOS (800 4767)

البنوك المستلمة

مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف عجمان

بنك دبي التجاري

مصرف دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول

بنك المشرق

بنك المارية المحلي

مصرف الشارقة الإسلامي