ستركز صناديق بورياس المتداولة ذات الطابع الخاص على فرص الاستثمار طويلة الأمد

صندوق "بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول" سيتيح للمستثمرين إمكانية الاستثمار في شركات تقنية رائدة عالمياً

أبوظبي: أعلنت لونيت، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم، عن إطلاق مجموعتها من صناديق بورياس للمؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص، والتي تبدأ بإطلاق صندوق "بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول". وستتيح هذه المجموعة الجديدة من الصناديق فرصاً استثمارية واعدة ضمن الدورات الاقتصادية ودورات السوق المختلفة.

وستكون "لونيت كابيتال لمتد"، المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي والتابعة لـ"لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد"، مديراً للاستثمار.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة لونيت التي تهدف لتوسيع منتجاتها وتقديم حلول استثمارية مبتكرة. وتهدف "لونيت" من خلال مجموعة صناديق بورياس إلى الاستفادة من فرص النمو اللافتة التي تشهدها أسواق صناديق المؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص، والتي تضاعف حجمها عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 562 مليار دولار. وستستهدف مجموعة الصناديق الجديدة فئة متنامية من المستثمرين الأفراد، وخاصة الشباب الذين يستخدمون التقنيات الرقمية للتداول في الأسواق، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات الذين يتطلعون لتعزيز محافظهم الاستثمارية.

وتسعى لونيت إلى الاستثمار في منصة صناديقها المتداولة، حيث شكّلت فريقاً متخصصاً من الخبراء بقيادة جير إسبسكوج الذي يمتلك خبرة طويلة في القطاع. وتتيح هذه المجموعة من الصناديق للمستثمرين إمكانية الاستفادة من أبرز الاتجاهات السائدة التي تعزز مسيرة الابتكار والنمو في المستقبل. وتعتمد تلك الصناديق على الأبحاث المتخصصة والشفافية في التعامل مع المؤشرات، حيث يتم تحديد الشركات الأكثر ارتباطاً بتخصص أو موضوع معين، ما يضمن التوافق بين هذه الشركات والعوائد المتوقعة.

وسيصبح صندوق "بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول" أول صندوق من نوعه يتم إطلاقه في المنطقة، حيث من المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 22 سبتمبر 2025. ويسعى الصندوق إلى محاكاة أداء مؤشر Solactive Developed Quantum Computing Index ، وسيتيح إمكانية الاستثمار في الشركات التي تعمل في مجال تقنيات الحوسبة الكمومية.

وتستفيد الحوسبة الكمومية من ميكانيكا الكم لإجراء العمليات الحسابية بسرعات فائقة، ما يتيح إيجاد حلول لمشاكل معقدة، ويمهد الطريق لتحقيق إنجازات في الاكتشافات المتعلقة بالأدوية، وتصميم المواد والكيماويات، وأنظمة الطاقة الحديثة، ونمذجة المناخ، وتحليل المخاطر المالية، وتعزيز الأمن السيبراني، بما يسهم في توفير قيمة اقتصادية كبيرة خلال السنوات القادمة.

وستضم محفظة الصندوق 25 شركة تشمل شركات متخصصة في هذا المجال مثل IonQ و Rigetti، إضافة إلى شركات عالمية كبرى في التكنولوجيا والأبحاث الكمومية مثل "مايكروسوفت" و"إنفيديا" و"آي بي إم".

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "يسعدنا إطلاق صندوق "بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول" الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة ويقدم خيارات أكبر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات".

وأضاف: "يشكل الصندوق إضافة مهمة لمجموعتنا الحالية التي تضم 18 صندوقاً متداولاً، كما يتيح إمكانية الاستفادة من الاتجاهات والمواضيع العالمية السائدة. وبذلك، توفر صناديق 'لونيت' البالغ عددها 19 صندوقاً — والتي تشمل استراتيجيات تقليدية وذات طابع خاص — للمستثمرين فرصة متميزة لبناء محافظ متنوعة ومتكاملة، ما يعكس دور الشركة في تأمين حلول مبتكرة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة المحلية سريعة النمو."

وبهذا الخصوص، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "إن إطلاق وإدراج الصندوق الاستثماري السابع عشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صندوق بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول، يعكس دورنا في تعزيز النمو وتوسيع فرص الاستثمار من خلال منتجات مالية عالمية المستوى. ومن خلال هذه الأداة الاستثمارية الجديدة فإننا نتيح لمستثمرينا فرصة قيّمة للاستثمار في شركات عالمية رائدة في مجال الحوسبة الكمومية، والتي تشمل ألفابت وأمازون ومايكروسوفت وإنفيديا. ومع ترسيخ أبوظبي مكانتها كمركز استراتيجي للفرص الاستثمارية الابتكارية، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع باقته من المنتجات المبتكرة وتعزيز ديناميكية منصته لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين".

بدوره، قال ستيفن شوبله، الرئيس التنفيذي لشركة سولاكتيف: "يسرنا التعاون مع لونيت لأول مرة لإطلاق صندوق "بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول" الذي يعد أول صندوق متداول من نوعه يُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يمثل هذا التعاون خطوة هامة لكلا الطرفين ولسوق الصناديق المتداولة في المنطقة. ونسعى في سولاكتيف إلى تزويد عملائنا بحلول عملية ومبتكرة للمؤشرات. كما يهدف المؤشر إلى منح المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط فرصة الاستفادة من أحد أهم المجالات والمواضيع التقنية في عصرنا الحاضر من خلال إتاحة إمكانية الاستثمار في شركات رائدة في مجال الحوسبة الكمومية".

ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال 6 مفوضين معتمدين، بالإضافة إلى منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX eIPO) في الفترة بين 10 - 16 سبتمبر 2025. وسيتم التداول في الصندوق تحت رمز QUANTM في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نسبة إجمالية للمصروفات تبلغ 49 نقطة أساس.

-انتهى-

