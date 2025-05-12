جدة، المملكة العربية السعودية: اجتمع مؤخراً تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والتحكم الناري بشركة لوكهيد مارتن (بورصة نيويورك: LMT)، مع نواف البواردي، مساعد نائب المحافظ للمجالات العسكرية بالهيئة العامة للصناعات العسكرية، ووسيم عطية، رئيس الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية، في منشأة الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية بجدة لاستعراض التقدم المشترك في جهود الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية لإنتاج مكونات محلية لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي عالي الارتفاع "ثاد". واحتفل الفريق خلال الزيارة بإكمال أول دفعة من المكونات المنتجة محليًا لمنصة إطلاق "ثاد"، مسلطًا الضوء على التعاون المستمر والنجاحات في مجال التصنيع المحلي.

ويبرز هذا الإنجاز خبرة الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية في اللحام الدقيق والتطبيق الفعال لتقنيات التصنيع الحديثة. ويكتسب أهمية خاصة لأنه يظهر كيف نجحت الشركتان في تدعيم خبرات التصنيع، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للمملكة، إلى جانب توفير مصدر ثان ومرن في الصنع لسلسة التوريد الأميركية.

وقال تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والتحكم الناري في لوكهيد مارتن: "يمثل هذا الإنجاز منفعة متبادلة لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مع عمل الدولتين على إتمام صفقة شراء المملكة لمنظومة ثاد، التي بدأت مع زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة عام 2017". وأضاف: "من خلال هذا البرنامج، فإننا لا ندعم رؤية السعودية 2030 ونعزز القدرات الدفاعية الإقليمية فحسب، بل نوفر أيضًا وظائف عالية الجودة بمجال التصنيع في الولايات المتحدة، ونعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وهو دليل على قيمة شراكتنا مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية والمملكة العربية السعودية".

وقال تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والتحكم الناري في لوكهيد مارتن: "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، مع مواصلة التعاون بين البلدين لتنفيذ صفقة شراء المملكة لمنظومة ثاد".

وأضاف: "من خلال هذا البرنامج، فإننا لا ندعم رؤية السعودية 2030 ونعزز القدرات الدفاعية الإقليمية فحسب، بل نوفر أيضًا وظائف عالية الجودة بمجال التصنيع في الولايات المتحدة، ونعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وهو دليل على قيمة شراكتنا مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية والمملكة العربية السعودية".

وقال وسيم عطية، رئيس الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية: "تعتبر لوكهيد مارتن شريكًا ممتازًا في توفير الأدوات والتدريب اللازمين لإعداد وتطوير الإنتاج المحلي لهذا المكون الرئيسي لمنظومة ثاد". وأضاف: "أتطلع إلى العمل معًا لضمان مستقبل أكثر أمانًا للمملكة العربية السعودية. كما أود أن أتقدم بالشكر للهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعمها لنا خلال جميع مراحل هذا المشروع".

"ثاد" هو نظام دفاع صاروخي مثبت الفعالية في القتال ومتطور للغاية ومصمم لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية القادمة داخل الغلاف الجوي وخارجه. ويوفر "ثاد" طبقة حماية أساسية ضد الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى. ولا يزال معدل نجاح اختبارات طيران "ثاد" وفعاليته القتالية المثبتة، إلى جانب قدرته على الاستعداد الفوري، يجذبان اهتمامًا متزايدًا من جميع أنحاء العالم ومن مجتمع الدفاع الجوي.

نبذة عن لوكهيد مارتن

لوكهيد مارتن هي شركة عالمية في مجال تكنولوجيا الدفاع تدفع الابتكار وتعزز الاكتشافات العلمية. حلولنا المتكاملة في جميع المجالات ورؤيتنا للأمن في القرن الحادي والعشرين® تسهم في تسريع تقديم التقنيات التحولية لضمان بقاء من نخدمهم دائمًا في المقدمة.

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